Ferran Torres vuelve a la convocatoria del Barcelona contra Olympiacos y se cae Christensen

El futbolista del Barcelona Ferran Torres ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria de Hansi Flick para el duelo de Liga de Campeones de este martes (18:45 horas) frente al Olympiacos, partido en el que no estará el defensa danés Andreas Christensen por una indisposición gastrointestinal.

Ferran Torres regresa a la lista de convocados después de perderse el duelo frente al Girona por «precaución» tras las molestias musculares que sufrió en la concentración de la selección española. Flick prefirió no arriesgar con el delantero consciente de que hay un Clásico el próximo fin de semana. El delantero podría tener minutos en Champions para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo del Santiago Bernabéu.

Mientras que Andreas Christensen se suma la larga de lista de bajas en la que aparecen Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia y Marc-André ter Stegen. El central danés se cae de la convocatoria del Barcelona a última hora.

La convocatoria completa del Barcelona es la siguiente: Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Eder Aller González, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents, Xavi Espart, Pedri González, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dro Fernández, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Toni Fernández y Juan Hernández.