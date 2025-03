Ferran Torres: «No sé si Lamine conoce la presión, parece que juega en el patio del colegio»

Ferran Torres fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en Mestalla a España y Holanda. Este será un partido muy especial para el valenciano, ya que jugará en su tierra y en un duelo que estará marcado por el homenaje que se rendirá a todas las víctimas de la DANA. España necesita ganar para clasificarse a la fase final.

Ferran comenzó analizando la frase de Nico Williams: «Ya sabemos como es Nico, que es muy cachondo. No hay que llevárselo a las malas. Hay que tener confianza en nosotros mismos para conseguir la victoria». «Ojalá jugar, ganar y clasificarnos. Sería la noche perfecta para mí», añadió sobre su partido.

«A los aficionados nada, el runrún ya sabemos quién crea», comentó sobre su presencia con España. «Es muy importante venir aquí a jugar este partido. Después de todo lo que ha pasado en Valencia en los últimos meses, poder ayudar aquí, que puedan desconectar con el fútbol… ojalá poder darles una alegría», comentó. «Esperemos que sea el jugador 12, una caldera. Van a ser una parte clave de esta posible clasificación», añadió.

Sobre donde podría llegar si fuese más titular, fue claro: «Estoy muy tranquilo. Soy un chaval que trabaja mucho y no me pongo un techo. Siempre doy lo mejor de mí y me voy ganando más minutos».

Ferran Torres también analizó el momento de España: «Hoy justo nos ha dicho el míster que llevamos 23 partidos sin conocer la derrota. Es una motivación para seguir trabajando. Somos una familia. A pesar del poco tiempo que tenemos para entrenar, estamos muy unidos y eso se nota».

Por otro lado, habló de Lamine y Gavi, que viven diferentes momentos: «Lamine no sé si conoce la presión, la verdad. Sólo hay que verle jugar, parece que esté jugando en el patio del colegio. Ojalá pueda seguir así mucho tiempo. Gavi ha tenido una lesión muy jodida. Tiene que estar tranquilo, es un proceso el llegar a su mejor nivel. También tiene una competencia muy alta. Es cuestión de tiempo que recupere su nivel».

Sobre si se siente valorado, fue claro: «Me siento muy valorado por mí mismo. Luego, por los entrenadores que tengo. Por lo tanto, sí, me siento valorado». También habló de la mentalidad de tiburón: «Significa que a veces vienen momentos complicados, pero no te puede afectar. A veces hay injusticias, pero tienes que mantener tu disciplina y trabajo, ya que todo llega».