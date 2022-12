Fernando Alonso traiciona a Alpine y se lleva a dos personas clave del equipo

Aston Martin está mimando a Fernando Alonso al máximo. La escudería británica trabaja para darle el mejor coche posible al asturiano y hacer que se sienta como en casa. Para ello, le han permitido traerse a varias personas con las que trabajó en Alpine y con las que se sintió cómodo. Alonso no ha dudado en aprovechar la ocasión para asestarle un doble golpe a la escudería francesa, donde no terminó de la mejor manera como consecuencia de sus roces con Esteban Ocon, entre otros motivs.

Los fichajes que ha realizado el piloto español no afectan en exceso a Aston Martin. De hecho, la primera persona que dejó Alpine para marcharse a Aston Martin con Alonso fue Michael Clayton. El británico era su jefe de prensa personal en el equipo francés y ahora ha decidido llevárselo con él en su nueva etapa, algo que nunca había hecho en su carrera hasta la fecha. Lawrence Stroll, director de la escudería, le ha concedido el deseo a su nueva estrella.

No obstante, ese no fue el único golpe que le ha dado Fernando a Alpine. Junto a Michael Clayton, se ha llevado ahora a Helen Crossley. Si el primero no afectaba en exceso a Aston Martin, este último sí porque se trata de la directora de las redes sociales en el equipo Alpine y que ahora dirigirá las redes de la marca de Silverstone. Aunque no trabajará directamente con el bicampeón del mundo de F1, Alonso ha decidido llevársela con él debido a su extensa experiencia en este campo para dar un empujón más a su nuevo equipo.

Por el momento son solo dos los fichajes que ha acometido el asturiano procedentes de Alpine, pero es una prueba más de que Aston Martin está dejando a su estrella que se traiga a su gente de confianza para que se sienta lo más cómodo y a gusto posible en su nueva etapa.