Fernando Alonso se reivindica y pone en su sitio a Lance Stroll: «Doblo en puntos a mi compañero»

Fernando Alonso se ha reivindicado colocando a su compañero Lance Stroll en el centro de la diana a pocas horas del arranque del Gran Premio de Holanda que se disputa este fin de semana en Zandvoort. El piloto asturiano tiene claro que quiere volver a rodar a su mejor nivel tras este parón veraniego en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a escena este fin de semana con el Gran Premio de Holanda. Tras la carrera en Bélgica hace casi un mes, a finales del mes de julio, donde Hamilton se llevó la victoria después de la sanción a su compañero Russell, que había quedado primero, los pilotos llegan con energías renovadas a la hora de afrontar el último tramo de la temporada.

En este circuito de Zandvoort, Fernando Alonso logró una excelente segunda posición el curso pasado y este año quiere lograr un resultado similar. Por ello, a las puertas de este Gran Premio de Holanda, el piloto asturiano se ha querido reivindicar señalando a su compañero Stroll: «Lance está haciendo un gran trabajo este año, pero como dije ya el año pasado, que tuvo algunos problemas específicos con el coche que arregló este año, él estaba en el mismo tiempo que Vettel el año anterior. Y en una de mis peores temporadas, como he leído en alguna noticia, tengo el doble de puntos. No estoy seguro, pero no hay muchos pilotos que doblen a su compañero en puntos en ningún equipo de la parrilla».

Unas declaraciones donde el piloto español pone en su sitio claramente a su compañero, dejando claro que su temporada está siendo buena con 49 puntos en la novena posición general de pilotos. Hay que recordar que Lance Stroll es décimo con 24 puntos antes de afrontar la decimoquinta carrera de la temporada.

«Dicho esto creo que estamos muy cerca este año, a menos de media décima diría yo, con altibajos para Lance y para mí. No tengo total confianza con el coche y esto me está frenando a veces y necesito mejorar, lo sé», señaló Fernando Alonso desde Holanda.

Fernando Alonso se reivindica en Holanda

«Es un gran desafío en todas las pistas (el viento), pero tal vez más aquí en Zandvoort, debido a las curvas de alta velocidad y algunos de los puntos ciegos que tiene la curva 7, curva 8, curva 3 con inclinado, así que sí. Históricamente, siempre ha habido viento aquí, esto será un poco más alto de lo normal, pero creo que podremos lidiar con el viento. No es solo el viento, también la lluvia, tal vez, el sábado. Así que sí, es un fin de semana lleno de oportunidades y desafíos, así que veamos si podemos aprovechar algunos de ellos», afirmó el piloto de Aston Martin.

«Nunca se sabe, creo que también en 2022 el circuito de Zandvoort para Aston fue un buen circuito para Lance y Seb, y el año pasado también. Así que, tal vez, sea uno de esos fines de semana que tenemos una oportunidad de sumar algunos puntos. También, con las oportunidades climáticas, tal vez podamos correr algún riesgo más que el año pasado, que estábamos luchando por podios o algo así, y luego estás un poco más conservador. Este año podemos arriesgar un poco más, pero veamos. Hasta que no esté el coche en pista creo que es difícil de adivinar. Este año es de altibajos para todos, pero sí, tengo bastante confianza», dijo Alonso.

«Noveno o décimo todas las carreras, es por lo que luchamos. Los equipos del top 4 están entre 30 y 45 segundos por delante de nosotros todas las carreras. Así que para estar entre los ocho primeros necesitamos un abandono de los coches de delante, por lo que asegurar un noveno y décimo puesto no es tan fácil. De hecho, nunca lo hicimos en las últimas carreras. Así que, creo que sumar puntos y estar en la Q3 será el objetivo cada fin de semana, pero estos son resultados intensos y cosas que puedes ver, pero en el fondo tenemos muchos elementos de prueba. Hay muchas ideas en el coche que queremos probar en preparación para el coche del próximo año y cosas así, así que esa será mi mayor motivación o mi mayor esperanza para las diez carreras restantes. Para entender bien muchas de las preguntas que tenemos y terminar la temporada con una idea clara, no importa si estamos en los puntos o no, pero necesitamos asegurarnos de que empecemos el año que viene por el camino correcto», culminó el asturiano.