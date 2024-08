Ocon se apoya en Alonso para rebelarse contra Alpine: «A veces no nos han escuchado como deberían…»

Esteban Ocon puso a caer de un burro a la que todavía es su escudería, Alpine, y para ello se apoyó en su anterior compañero, que no es otro que Fernando Alonso. A pesar de todas las adversidades generó en ese garaje y de las rencillas que han mantenido desde que el asturiano se marchó a Aston Martin en 2023, esta vez ha tendido un puente para iniciar una rebelión contra su propio equipo.

Ocon saldrá de Alpine al término de este Mundial para poner rumbo a Haas después de que la escudería francesa decidiera prescindir de él de cara a 2025. Y ahora que su única atadura con el equipo con sede en Enstone es finalizar el presente campeonato, del que restan 10 carreras, lo mejor posible se ha desatado como nunca para arremeter contra el funcionamiento de sus directivos.

Para ello, se acordó de las peticiones que tanto él como sus antiguos compañeros le hacían a su escudería y que normalmente no eran atendidas: «Fernando, Pierre (Gasly), Daniel (Ricciardo) y yo dijimos muchas cosas sobre el desarrollo del coche», comenzó, haciendo alusión a estos tres pilotos con los que ha compartido equipo a lo largo de sus cinco años en Alpine, antes Renault.

«A veces no nos han escuchado como deberían, diría yo», afirmó rotundamente Ocon. Y es que Alpine actualmente está en plena decadencia, un descenso que se incrementó desde la salida de Alonso. Si el año pasado quedaron sextos en la tabla de constructores, esta temporada han caído a la octava plaza, sumando sólo 11 puntos en 14 Grandes Premios entre los dos pilotos (el francés y su compatriota Gasly, que sí seguirá en 2025).

Ocon se acuerda de Alonso para sacudir a Alpine

«Hay muchas cosas que no han evolucionado como deberían haber sido. Fernando, Pierre, Daniel y yo dijimos muchas cosas sobre el desarrollo del coche. Y desafortunadamente, hemos estado dando retroalimentación, pero en realidad no recibimos retroalimentación ni confirmación», se reafirmó en declaraciones a Motorsportweek.

Su crítica llevaba mucha dureza, pero realmente es poco constructiva para sus compañeros: «Hemos estado arrastrando algunos problemas que todavía teníamos hace un par de años. Hemos mejorado muchas otras cosas, pero no podemos esperar años y años para solucionar algunos problemas. Y eso es lo que ha sucedido. El círculo no volvió y los problemas no se solucionaron como deberían. Es frustrante para todos porque no tenemos el tipo de desempeño que esperábamos y eso es algo con lo que tenemos que vivir».

El Ocon más despechado concluyó deseándole suerte a Alpine para el futuro: «Le deseo a este equipo lo mejor para el futuro, espero que puedan volver a ser competitivos como lo han sido en el pasado. Ahora hay muchos técnicos nuevos dentro del equipo y les deseo lo mejor. No estaré aquí en el futuro para saber cómo va, pero espero que esta marca pueda brillar nuevamente».