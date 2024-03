Fernando Alonso planta cara a Red Bull y saldrá cuarto en Arabia

Max Verstappen se llevó la pole en el Gran Premio de Arabia Saudí (1:27.472) con un Fernando Alonso a cuatro décimas que tuvo en su mano la primera línea de la parrilla, a 55 milésimas exactamente. Cuarto puesto para el asturiano que saldrá emparejado con Checo Pérez, es decir, justo por detrás de los Red Bull y de Charles Leclerc, que marcó el segundo mejor tiempo de la sesión. Igualdad máxima que se rompió con otra clasificación predominada por la mejor escudería del Mundial de Fórmula 1, que volverá a sentir la presión del piloto español de Aston Martin.

Borrón y cuenta nueva de un Alonso que demostró las ventajas del circuito de Yeda para su equipo desde la Q1 y al que sólo un gran último intento de Pérez y Leclerc le arrebataron su sitio al lado de Verstappen. Aston Martin plantó cara a los mejores del mundo durante toda la sesión y tendrá una oportunidad para reivindicarse y buscar el podio en la carrera de este sábado, que promete igualdad y adrenalina pura.

Alonso no esperó a nadie y comenzó marcando un tiempo que sólo era cuatro milésimas más lento que el mejor del pasado jueves y se colocó al frente en la Q1 hasta que llegaron los Red Bull y los McLaren, que confirmaron que el día anterior habían estado jugando al escondite. El asturiano hizo otra gran vuelta para pasar sin apuros y ponerse tercero por detrás de Verstappen y Leclerc.

El monegasco dio otro giro más para ponerse en cabeza y Alonso optó por hacer otro intento con blandos usados. Verstappen se recolocó en la primera posición en la última tanda y Lance Stroll pasó a la Q2 tan sólo a 79 milésimas del mejor piloto de la parrilla y Aston Martin lanzaba un aviso de cara a la Q3. Kick Sauber, Williams y Alpine, que consumó otro desastre, se repartieron las eliminaciones: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Logan Sargeant y Guanyu Zhou. Este último forzó tras el accidente en Libres 3, pero no pudo llegar al semáforo para dar tan siquiera una vuelta.

Nada más empezar la Q2, Nico Hulkenberg notó una pérdida abismal de potencia en su motor y se fue por la escapatoria más grande del trazado árabe para no causar problemas. Aun así, dirección de carrera enseñaba una bandera roja que apenas duró cinco minutos y el miedo a no pasar se volvía a adueñar de la parrilla. Todo estaba en juego y la igualdad era máxima en Yeda, donde Verstappen bajó el crono a 1:28.078. Alonso le pisó los talones, colocándose a 44 milésimas, más rápido que el Red Bull de Pérez.

Sobrado de ritmo, abrochó su tiempo y se marchó al garaje para esperar a la Q3 con los colmillos afilados. El mejor volvía a ser Verstappen y Lewis Hamilton sufría de lo lindo para meterse. El inglés le hizo pagar la novatada a Bearman, el primero de una lista de eliminados que cerraban Alex Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo y Hulkenberg.

Con los dos Aston Martin entre los 10 mejores nos marchamos a una Q3 en la que Alonso tenía la pole más cerca que nunca en los últimos meses. Sólo el dominio de un coche inalcanzable para los mortales se lo podía impedir. El asturiano disponía de dos intentos para destronar a los reyes de la F1 al menos por un día y que eso le llevase a la línea más adelantada de la parrilla del sábado.

En el primer intento Verstappen rompió con todo y bajó casi siete décimas su tiempo de Q2, con Pérez por detrás y Alonso a medio segundo, más rápido que el Ferrari de Leclerc y también que Mercedes y McLaren. Además, fue el más astuto cogiéndole el rebufo a Hamilton en el final de su vuelta para salir como un disparo en la vuelta definitiva.

Finalmente, la pole cayó en las manos de Verstappen, con Leclerc segundo y Pérez tercero, los únicos capaces de exprimir un ritmo más rápido que el de Alonso, superior que los McLaren y que los Mercedes. Buscará desde la segunda línea de la parrilla el primer podio en su cuenta personal con un AMR24 que corre mucho en clasificación, como también quedó demostrado en Bahrein.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen turned on the afterburners in Q3 💪#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/MJlFHG5U7E

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024