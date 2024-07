Fernando Alonso: «La pena es que haya tantos ganadores últimamente y nosotros no estemos ni cerca»

Fernando Alonso habló ante los micrófonos hispanohablantes tras quedar en undécima posición en el Gran Premio de Hungría. Una nueva carrera en el que el asturiano volvió a sufrir con su Aston Martin evidenciando los grandes problemas de ritmo que está teniendo la escudería británica para dar con la tecla con él y con su compañero Lance Stroll. El asturiano mostró la realidad en la que vive actualmente, pero ya toca pensar en la próxima carrera, que se celebrará en Spa en siete días.

El español se mostró muy cabreado por la mala estrategia del equipo y no entiende por qué pararon tan pronto: «Ahí estuvo un poco la carrera. En la vuelta siete paramos y en la ocho ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y otro de duras para nuestro coche es misión imposible. Todos lo sabemos en el equipo, lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana y no sé por qué paramos en la vuelta siete. Ahora ya es tarde. Intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes.», comenzó el piloto de Aston Martin.

Al final de la carrera, a Alonso le ordenaron que dejara pasar a Stroll para intentar atacar a Tsunoda: «Me mandaron dejar pasar a Lance para intentar pasar a Yuki. Estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo. Al final, es un punto para el equipo y da igual quién lo coja. A ver si llegamos a Spa más fuertes».

Sobre la parada en las primeras vueltas, Fernando Alonso comentó: «Nuestro coche es bastante agresivo con los neumáticos todo el año, tenemos mucho desgaste. Teniendo sólo una de medias y otra de duras después de tener todo blandas que habíamos hecho antes de la crono. Sabíamos que teníamos que hacer stins más o menos parecidos en cuanto a vueltas. No podíamos hacer uno muy corto y otro muy largo, porque eso iba a ser un precio demasiado caro de pagar».

«En la vuelta 4-5 dije en la radio que las ruedas estaban mejor de lo esperado e igual podíamos alargar más de lo previsto la primera parada, y a la vuelta siguiente me mandaron parar. Después de la bandera de cuadros es fácil siempre decirlo y hacer la estrategia adecuada. En ese momento, seguramente, el equipo pensó que era la mejor y jugamos a esa estrategia y salió mal hoy», agregó.

Sobre la victoria de Oscar Piastri, que se convirtió en el séptimo ganador esta temporada, Fernando lamentó que ellos no estén en esa lista de ganadores «ni cerca». «Me alegro mucho por Piastri. Se lo merecía. Es un chico fantástico y un gran piloto. McLaren es el coche a batir desde hace varias carreras. La pena es que de tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista ni cerca tampoco, así que tenemos que mejorar».

Sobre si se puede sacar algo positivo de este fin de semana, Fernando Alonso dijo: «Seguramente. Hay que analizar todos los puntos, los cambios que hemos hecho al coche para llegar a Spa más preparados, pero sabemos que está caro. Los cuatro equipos de cabeza puntúan siempre. Los ocho primeros están bloqueados para los cuatro equipos grandes. Y solo quedan ese noveno y décimo. Esta vez ha sido Alhpa Tauri y Aston Martin, otras veces es Alpine, otras es Williams, Haas que ha ido muy rápido en algunas carreras… está competido. Vamos a tener que mejorar».