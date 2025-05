Fernando Alonso no se corta: «Sigo pilotando porque me siento el mejor»

El optimismo de Fernando Alonso no deja de sorprender. A sus 43 años, el piloto español no sólo sigue asegurando que se ve en su mejor momento, sino que se siente el mejor de todos los pilotos. Así lo aseguró este jueves en la previa del Gran Premio de Miami, donde sus declaraciones vinieron a confirmar de nuevo que si sigue en el mundo de la Fórmula 1 es porque cree que es capaz levantar su tercer Mundial.

No será en 2025, pues Aston Martin está en uno de sus peores momentos en cuanto a rendimiento y desarrollo de los últimos años, pero Alonso confía en que el año que viene sea el del subidón del equipo verde que le pueda acercar a la oportunidad de lograr victorias y, por qué no, el campeonato. Por eso, al ser preguntado otra vez más por la fecha de su retirada dejó una afirmación que calló a todos los que la piden a gritos, como hace en cada carrera sobre la pista.

«Me siento el mejor, ¿por qué me voy a retirar?», expresó el asturiano ni más ni menos. Este fin de semana deberá desenvolverse en la cuarta edición de la carrera que se celebra en el parking del Hard Rock Stadium de Miami, que se reconvierte en circuito para esta cita especial en Estados Unidos.

Alonso todavía no ha puntuado en el presente Mundial y confía en que por este peculiar trazado pase su primera oportunidad de estrenar el casillero. «Es uno de los mejores GP, si no el mejor. Casi un diez sobre diez, aunque quizás el trazado no sea el más interesante para el piloto. Pero aun así produce buen espectáculo en carrera y hay zonas de adelantamiento», dijo sobre el escenario de la prueba.

Alonso y su encuentro con Newey

Y sobre su equipo trató de explicar lo que le ocurre en este complicado arranque de temporada: «No somos tan competitivos como queríamos y esperábamos. No hay solo una razón, son varios factores que han hecho el coche difícil en cuanto a ritmo, no tan rápido como otros de la zona media que han subido el nivel y están más cerca del top 4. Nosotros no dimos ese paso. Aunque el campeonato es largo, tenemos que reaccionar, hacer las cosas mejor. Y espero que en las próximas carreras espero que demos ese paso adelante, pero ha sido más difícil de lo que creíamos».

Además, relató cómo fue su primer encuentro con Adrian Newey en la fábrica de Silverstone: Nunca perdí la confianza, no estoy muy preocupado con 2026. Este año es la continuación de algunos problemas que ya tuvimos en las últimas dos temporadas, no superamos algunos de esos obstáculos. Para el año que viene, con las reglas nuevas, con Adrian a bordo, nada de este coche estará en el proyecto de 2026 y es un reseteo completo así que no estoy muy preocupado. Y para este año, la solución no es tan clara y no hay nada que podamos hacer en una noche».

«Estuve en la fábrica, comí con Adrian, tuvimos algunas conversaciones, pero no mucho sobre este año, eran conversaciones generales sobre el equipo y sobre cómo se ha sentido en estas primeras semanas en Aston, los cambios que puede haber en el equipo para tener un mejor futuro bajo su experiencia, y es emocionante hablar con él y poder trabajar con él, fue un gran día», zanjó.