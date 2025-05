Fernando Alonso explica su radio más viral: «Si yo tengo mala suerte, no quiero pensar en los otros 17…»

Fernando Alonso hizo viral su última comunicación por radio en el Gran Premio de Emilia-Romagna en la que maldecía su mala fortuna durante la carrera. El asturiano decía a sus ingenieros que era «el piloto con más mala suerte de la historia» y hasta se aventuró a afirmar que en 99 de 100 carreras hubiese conseguido puntos.

El caso es que Fernando Alonso sigue sin sumar un sólo punto en lo que va de temporada y las carreras van pasando. Aston Martin no ha perdido la confianza en el bicampeón, pero es cierto que la necesidad de sumar puntos es patente y ahora llega un Gran Premio de Mónaco donde el español se quedó a las puertas del triunfo en 2023.

Fernando Alonso quiso matizar el asunto de la mala suerte y dijo no ser muy creyente en ella. «No creo en amuletos ni ninguna de esas cosas, así que probablemente es lo que nos merecemos. Hemos tenido mala suerte en muchos momentos y creo que este año hemos sido poco competitivos, que es lo peor de todo. Cuando eres más competitivo, cualquier estrategia funciona; cualquier coche de seguridad es un pequeño problema, pero no es el fin del día. Pero cuando no eres competitivo, cualquier cosa que te estorbe te quita los puntos», reflexionó.

La radio, sin embargo, sí que se convirtió en un elemento viral en Fernando Alonso al hablar en Ímola. «Cuando no conoces el contexto de todo y simplemente pones la radio, no tiene sentido, pero esta es la regla habitual en la Fórmula 1. No me considero desafortunado. Quiero decir, dos veces campeón del mundo, dos veces ganador de Le Mans, campeón del WEC, campeón de las 24 Horas de Daytona, así que si tengo mala suerte, no puedo imaginarme a los otros 17 ó 18 pilotos aquí», dijo.

Fernando Alonso ve una oportunidad

El piloto de Aston Martin cree que el problema principal de su actual frustración reside en que han desperdiciado las oportunidades para puntuar. «En las carreras en las que tuvimos la posibilidad de puntuar sucedieron muchas cosas. Nos salimos en la grava y cometí un error en Australia. Luego, en China, con tres coches descalificados, pudimos puntuar, pero ya teníamos cinco frenando en la segunda vuelta, y tuvimos que retirar el coche», dijo.

Fernando Alonso espera que esa mala fortuna que ha estado permanentemente en el horizonte se torne en buena en el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana, donde sabe que este elemento es importante como el que más.

«Como dije en Imola el coche nos pareció un poco más competitivo. Definitivamente en la clasificación, pero también en la carrera, en las primeras vueltas. Justo detrás de Lando y George, obviamente eso era nuevo para nosotros. En las carreras anteriores, sólo pudimos mantener el ritmo durante 6 o 7 curvas, y en Imola lo hicimos durante 10 vueltas. Así que sí, sin duda fue un fin de semana positivo. Veremos que sucede en Mónaco, pero sobre el papel no nos favorece al haber muchas curvas lentas», zanjó el asturiano.