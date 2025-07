Fernando Alonso, ante las críticas a Aston Martin: «Ojalá no se olviden cuando abran la boca»

Fernando Alonso ha respondido en rueda de prensa a sus críticos. Después de estar estos últimos días trabajando con las mejoras de su monoplaza de cara al Gran Premio de Silverstone, el piloto asturiano se ha acordado de aquellos que han estado señalando el bajo rendimiento de Aston Martin.

Concretamente, se ha acordado de los que intentaron hacer sangre con los problemas del AMR25, algo que no gustó al español: «Algunos no estabais muy impresionados con Aston, decíais que no íbamos por el camino correcto cuando no sumábamos puntos», señaló.

«Veréis la fábrica y alucinaréis con las instalaciones y el nivel del equipo. Ojalá esos compañeros que hablaban no se olviden de esto la próxima vez que abran la boca», señaló Fernando.

Expectación en Silverstone con Fernando Alonso

El plan trazado de Aston Martin sigue siendo que la gran revolución llegue en 2026 de la mano de Adrian Newey. Es por ello que Fernando considera que luchar por el título no es viable esta temporada.

«No creo que el top 8 cambie. Son equipos que están muy lejos y son intocables. No habrá muchas mejoras para nadie en lo que queda. Tiene que pasar algo como en Austria para estar más arriba, sumar puntos será un buen finde», confesó.

Dos de las victorias que ha celebrado Alonso son en el mismo escenario donde correrá este domingo. La escudería británica parte con la moral por las nubes tras haber puntuado en tres grandes premios de forma consecutiva. El objetivo será escalar más puestos, y más con la tendencia que está demostrando ahora Aston Martin.