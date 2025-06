Fernando Alonso arregla el problemón de Aston Martin con Stroll

Lance Stroll es una cruz con la que carga Aston Martin, aunque por suerte tiene a quien se parte la cara cada día: Fernando Alonso. En un fin de semana muy complicado para la escudería británica, el bicampeón del mundo pilotó en solitario y se lo dejó todo por el equipo, y también por una afición que no dejó de animarle en el circuito de Montmeló.

La recaída de Stroll en su lesión de mano y muñeca que arrastra desde 2023 fue un duro golpe para Aston Martin. Aunque no pasó en la Q3, la ausencia del canadiense significaba salir con sólo un monoplaza a pista en la carrera del Gran Premio de España. Era el de Alonso, que se remangó, firmó una actuación inmaculada y nunca se dio por vencido para acabar alcanzado la novena posición con la que estrenó su casillero de puntos en el Mundial de Fórmula 1 2025.

Alonso arregló un problemón que Aston Martin deberá solucionar antes de la próxima cita dentro de dos semanas en Canadá. Stroll será operado al regresar de Barcelona y su presencia en el GP de su país natal se antoja muy complicada, por lo que el equipo debe buscar un sustituto cuanto antes. El panorama no es fácil, ya que los pilotos reserva están comprometidos para correr las 24 horas de Le Mans, que por cosas de la FIA coincide en fecha con la cita en el Gilles Villeneuve.

Felipe Drugovich, que pese a estar en el circuito no se pudo subir en el AMR25 en Montmeló pese a estar para la carrera al no haber disputado una clasificación en la que Stroll se rompió, o Stoffel Vandoorne, uno de los dos debería elegir entre Canadá con Aston Martin o Le Mans con Cadillac o Peugeot respectivamente. Porque la vía Jak Crawford, piloto junior en la F2, no es una opción al no contar aún con superlicencia.

Inmensa superioridad de Alonso sobre Stroll

Alonso desconoce quién será su compañero en la cita que se celebrará en Canadá los días 13, 14 y 15 de junio, menos de dos semanas de que Stroll sea sometido a una cirugía en su mano tras las dolencias que se repitieron más de dos años después de aquel accidente en bicicleta. El asturiano ha tenido que ejercer este fin de semana de coach del otro piloto de Aston Martin, que según la BBC perdió los papeles tras la Q2 de Cataluña, llegando incluso a insultar a varios miembros del equipo y arrojando objetos al suelo.

Recuperar anímicamente a Stroll parece muy difícil a día de hoy, un piloto siempre a la sombra de Alonso, aunque la puntuación de este campeonato diga lo contrario por golpes de suerte a favor del canadiense. Su padre y propietario de Aston Martin, Lawrence, le sigue manteniendo a borde de uno de los coches, pero perder el asiento en Canadá por esta lesión supondría un palo mental casi definitivo para él.

Y es que Alonso le viene superando en 21 clasificaciones seguidas, desde el GP de Hungría 2024 y está a punto de batir un récord que dejaría en muy mal lugar a Stroll, ya que si mantiene la racha en los próximos siete envites superará la estadística de 2017 a 2021 con retiro incluido en la que acribilló a todos sus compañeros.