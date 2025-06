Alonso no negocia el esfuerzo: «La gente ha hecho sacrificios para venir aquí con sus hijos…»

Fernando Alonso habló de su tremendo esfuerzo para llegar a los puntos en la carrera del Gran Premio de España y estrenar su casillero en el Mundial de Fórmula 1 2025 delante de la afición que estuvo volcada con él durante todo el fin de semana en el circuito de Montmeló. Además, desgranó la hoja de ruta de Aston Martin para las tres próximas carreras en Canadá, donde deben ir mejor, Austria no la mencionó, y Silverstone, a la que llevarán más mejoras.

«Hoy hemos tenido la suerte ahí al final. Creo que sin el coche de seguridad habría sido difícil puntuar. Íbamos 10, 11, 12 toda la carrera y quizás no merecíamos los puntos y al final han llegado por lo menos aquí. Contento de que hayamos tenido ese pelín de suerte. Como digo, nos merecíamos más en Imola y sobre todo en Mónaco. Ahí nos jugó una mala pasada. Contento con celebrar con la afición ese mínimo resultado, sé que no es mucho, pero vi las gradas de pie, agitadas en las últimas vueltas y eso nos dio ese plus», relató Alonso ante los medios de comunicación españoles en el circuito de Montmeló, entre los que se encontraba este periódico.

«Ha sido muy tarde (puntuar) porque el coche ha tenido altibajos. Hace tres carreras en Miami quedamos a 20 segundos del penúltimo en carrera así que hemos tenido un inicio de temporada difícil. Hemos mejorado en este triplete desde que pusimos las mejoras: tres Q3 y seguramente tres posibilidades de hacer puntos. Hoy ha sido la que menos, pero los hemos conseguido igualmente, un primer paso, pero falta mucho. En crono nos defendemos bien cuando los neumáticos son nuevos tapamos un poco las carencias del coche y luego en carrera acabas donde tienes que acabar. Nos ha faltado ritmo, velocidad en las rectas. Creo que todos mis adelantamientos los he hecho en la curva 3 por fuera, que no es un sitio habitual. Tengo que inventarme adelantamientos en sitios un poco difíciles. En Imola fue a la salida de la curva 7 donde adelanté a todos los coches. Me gustaría adelantar en las rectas con DRS como hacen los demás, pero todavía no podemos», analizó.

«Por desgracia nos hemos acostumbrado a darlo todo para hacer un P10 o un P11. Hace un año o dos años en Monza hice el P10 y para mí fue la mejor carrera del año después de hacer varios podios. Y este año recuerdo Suzuka en la que sí que me vacié completamente e hice P11, totalmente anónima esa carrera. Hoy hemos tenido que tomar algún riesgo. Ya digo que para adelantar me gustaría abrir el DRS, pero lo abro y los de delante se me van. Tenemos que mejorar la velocidad punta, el desgaste. He bloqueado porque el neumático blando estaba en las lonas, me he ido a la gravilla. Ha sido una carrera extremadamente complicada y tenía mucho mejor feeling ayer y en las cronos, que me siento competitivo, y en las carreras veo que todavía nos falta mucho. Hay que mejorar, Canadá tendría que ser amiga, es un circuito que siempre nos ha ido muy bien, así que voy optimista a la próxima. Luego después de Canadá ojalá llegue alguna pieza nueva que nos dé otro saltito», auguró.

Alonso confía en que Canadá sea «amiga»

Sobre su increíble esfuerzo para puntuar, Alonso aseguró que no «quedaba otra» porque «todo el mundo viene aquí a la carrera para ver como das el máximo». «Sería fácil tirar la toalla o contentarte, pero la gente hace sacrificios para venir aquí. La gente trae a sus familias y a sus hijos y nosotros en la pista o el equipo en las estrategias o en el pit stop todos tenemos que dar el máximo. Algunas veces sale bien y otras mal. Hoy no ha sido una carrera para recordar, pero por lo menos que todo el mundo sepa que lo hemos dado todo como siempre», finalizó Alonso.