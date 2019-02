Fernando Alonso amenaza con volver: “Seguiré involucrado con la vida de la Fórmula 1, sólo por si acaso”

Fernando Alonso no se lo pensaría: "Si la Fórmula 1 vuelve en un momento en el que pueda ser competitivo y ganar, no puede pillarme en casa relajado".

No ha comenzado la temporada de la Fórmula 1 y las opciones del regreso de Fernando Alonso al Gran Circo son evidentes. Su presencia en el circuito de Montmeló en los test de pretemporada y su rango en McLaren se encuentran fuera de toda duda tras ser nombrado probador y embajador de la escudería británica.

Alonso, quien podría subirse este jueves al monoplaza, tiene previsto correr en los test de las ruedas Pirelli y no se descarta que incluso algún viernes de Gran Premio siempre que la agenda lo permita. “Tengo mis propios compromisos con las carreras, con el calendario del WEC y las 500 Millas de Indianápolis, así que la primera mitad del año será muy ajetreada y me será difícil estar en las carreras de Fórmula 1. Luego ya veremos”, dijo en una entrevista en Crash.net.

Alonso tiene claro que va a estar mucho más cerca de McLaren de los que muchos auguraban tras su presunto retiro del año pasado y por ello se quiere mantener al día. “La normativa, los neumáticos, las estrategias de carrera… Cosas así, cosas que son simples, pero estar al día es lo principal para un piloto que no corre esta temporada. No me voy a quedar en casa perdiendo el tiempo”, especificó.

El bicampeón del mundo, sin embargo, no se cierra las puertas de fichar por ningún equipo de cara a 2020. “Seguiré haciendo un par de años y escogeré qué carreras pueden impactar más mi carrera, y correré en ellas. Si la Fórmula 1 vuelve en un momento en el que pueda ser competitivo y ganar, no puede pillarme en casa relajado. Tengo que seguir al día y la mejor forma de estarlo es involucrarme de alguna forma“, dijo en un mensaje que ha traído cola.

“Como dije el año pasado, me siento en el punto álgido de mi carrera. Me siento en el mejor momento de mi carrera, así que espero ganar tantas carreras como pueda. Seguiré involucrado con la vida de la Fórmula 1, sólo por si acaso”, añadió en una frase que a buen entendedor pocas palabras.

Mientras tanto, el nuevo McLaren lleva dos días marcando los tiempos más rápidos en Montmeló, algo que no ocurría desde 2014, cuando sí fueron competitivos en el Mundial. Zak Brown se relame ante la posibilidad de seducir a Alonso. “Fernando estará este año en el coche. Es importante para ayudarnos a desarrollar el coche, que, como Fernando dice, es un desarrollo del de la temporada pasada. Fernando puede desarrollar el coche para esta temporada y empezar a darnos una idea para 2020″, dijo.