Fernando Alonso acabó con quemaduras el Gran Premio de Qatar

La carrera del Gran Premio de Qatar de F1 fue devastadora para todos los pilotos, incluido Fernando Alonso. El español reconoció tras la misma que terminó con ligeras quemaduras en el glúteo y el brazo derecho. Las altas temperaturas golpearon fuertemente el circuito de Losail este domingo. De hecho, el propio piloto asturiano dijo que fue el día de más calor de todo el fin de semana. «Fue una de las carreras más duras de la historia», dijo Alonso.

«El sitio está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en el pit stop? Echadme agua o algo», dijo Alonso por radio a su equipo antes de entrar en boxes. Pero, por desgracia para él, sus mecánicos no pudieron tirarle agua ni nada porque está prohibido: «Lo intenté, pero es algo que no está permitido», reconoció tras la carrera.

El 14 aguantó como buenamente pudo y terminó la prueba en sexta posición y con ligeras quemaduras en el lado derecho, como consecuencia de que el asiento estaba ardiendo: «No me pudieron ayudar en eso. A partir de la vuelta 15, el asiento estaba muy caliente, y tengo una ligera quemadura en el lado derecho. Las condiciones han sido muy extremas y eso no nos ha ayudado», comentó Fernando Alonso en Sky Sports al terminar el GP de Qatar.

Fernando Alonso says by lap 15 he got semi burn on his right hand side, because of his hot seat, he asked for a water throw during pitstop but it wasn’t allowed so the team couldn’t do anything pic.twitter.com/b8RO2NU5PJ

— Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) October 8, 2023