Verstappen celebra su título con otra victoria en Qatar y Alonso acaba sexto

Max Verstappen suma y sigue y venció en la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El holandés no tuvo rival en el día después de proclamarse campeón del mundo por tercer año consecutivo y podrá celebrar su título acompañado una nueva victoria, la número 14 en este Mundial de 2023. Fernando Alonso rompió con aquello a lo que nos había acostumbrado y no pudo auparse al podio cuando salía cuarto. Su resultado final fue un sexto puesto y perdió una buena oportunidad de reengancharse a la pelea por la tercera plaza de la clasificación. El podio lo completaban los McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.

La carrera comenzaba a las 19:00 horas con una ausencia y con una entrada a pista desde otro flanco. La ausencia era Carlos Sainz, anunciada por Ferrari a menos de una hora de que empezase la prueba. Una fuga de combustible en su monoplaza obligaba a los italianos a retirarlo por motivos de seguridad. Desde el pit-lane salía Sergio Pérez, que había destrozado su Red Bull en el sprint y montó un motor completamente nuevo, por lo que perdía su posición en la parrilla de salida.

Un tremendo accidente entre los dos Mercedes que cambiaban el guion de la prueba recién empezada. Alonso se ponía tercero y Piastri segundo tras una espectacular salida. Lewis Hamilton realizó una maniobra temeraria para tratar de adelantar a su compañero, George Russell, y dirección de carrera desplegaba el coche de seguridad en la primera vuelta.

Este último resistió al accidente y saltó a pista después de pasar por boxes, mientras que Hamilton abandonaba a pie el Circuito Internacional de Losail después de destrozar su coche. La carrera se relanzó en la vuelta 4 con Alonso una posición más adelantada desde la que partía y cogiéndole el DRS a Piastri, pero el McLaren tenía algo más de velocidad. Al mismo tiempo, la FIA le metía una sanción de 10 segundos a Nico Hulkenberg por hacerse el listo y ocupar el lugar de Sainz en la salida.

Alonso adelanta cuatro veces

Russell continuó haciendo la guerra por su cuenta antes de que empezase el baile de paradas y se aupó hasta la zona de puntos en un abrir y cerrar de ojos, pero con dos avisos de exceder los límites de pista. Alonso encabezaba la danza hacia boxes para evitar un undercut de Charles Leclerc y Aston Martin le colocó los neumáticos medios en el menor tiempo posible (2,3 segundos). Recordemos que la FIA decidió en mitad de este Gran Premio prohibir más de 18 vueltas con un mismo juego, siendo eliminado fulminantemente cualquiera que las superase.

Pese a la buena parada, Alonso tuvo que hacer magia y adelantar a Leclerc por la derecha en su vuelta a la pista. También adelantó a Kevin Magnussen, a su compañero, Lance Stroll, y a Valtteri Bottas para deshacerse de cualquier rival que le separase de su futura víctima: Piastri. El problema es que tenía al otro piloto de McLaren respirándole en el cogote. Norris se puso a tiro del asturiano en la vuelta 25 y redujo sus opciones de podio.

Los problemas para Alonso seguían y antes de su segunda parada le pidió a su equipo que vertiese agua sobre su asiento porque le quemaba y no era el único que iba a tener que hacer frente a la temperatura. Aston Martin le ponía las duras y calcaba el tiempo del primer cambio de gomas. Al campeón del mundo, como iba tan sobrado, le pidieron que mantuviese el ritmo de manera sostenible, algo que no entendió por radio. La salida de Verstappen en Qatar había sido espectacular y no había nada ni nadie que le fuera a arrebatar su decimocuarta victoria del año.

Alonso se despide del podio

Sorprendentemente, la amenaza para Alonso era Russell, que conducía a más de 20 segundos antes de su segunda parada. Después de salvar su posición con el inglés, el Aston Martin le pegó un trallazo y se fue de excursión a la grava de Losail, lo que le hacía perder tres posiciones, pero pudo mantenerse en pista. El problema es que era bastante probable que el suelo del AMR23 quedase malogrado y que la FIA volvía al acecho investigando su vuelta al circuito.

En la vuelta 40, un Logan Sargeant lastimado por el calor volvía a abandonar otra prueba más porque no se encontraba en buen estado de salud para continuar. Tercer abandono del domingo. Poco después, Alonso hacía su tercera parada marcando el mismo tiempo a las dos anteriores y se colocaba en la séptima posición, esperando a que Guanyu Zhou volviese a boxes. Al salir, el coche le pegó otro trallazo, esta vez más leve.

Verstappen gana en Qatar

Cuando quedaban 10 vueltas para el final, la FIA comenzó a repartir sanciones como caramelos, algo que podía alterar bastante los resultados finales. Russell también se quejaba del calor en su vehículo y no podía apoyar apenas las manos en su volante. Todos llegaron agotados a un tramo final en el que lo emocionante ya había sucedido y en el que Verstappen marcaba la vuelta rápida y se embolsaba otra victoria más para celebrar su Mundial por todo lo alto en Qatar.