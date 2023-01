La primera de las tres salidas que anunciaba ayer OKDIARIO ya está en marcha. El Atlético de Madrid y el Wolverhampton negocian el traspaso del brasileño Felipe Monteiro, que se unirá a su compatriota Matheus Cunha, cedido con opción de compra obligatoria al club que dirige Julen Lopetegui. La salida de Felipe le hará sitio al turco Çaglar Soyuncu, a quien se quiere incorporar este mes de enero.

El Atlético considera imprescindible dar un nuevo aire a su defensa y ha emprendido una revolución que comenzará ahora y se completará en junio con la llegada de otro defensa central. Savic ya ha perdido la condición de intocable y en cuanto a Giménez hay muchas dudas sobre su futuro, sobre todo teniendo en cuenta su facilidad para lesionarse.

El primer paso, sin embargo, es deshacerse de Felipe, cuya renovación el pasado verano resultó muy difícil de entender. El brasileño, que comenzó muy bien en el Atlético, ha ido empeorando su rendimiento y hace ya tiempo que es más una solución de emergencia que un relevo real. Por ahí se entiende la negociación con el Wolverhampton, que se hará cargo de la ficha del jugador.

Queda ahora convencer al Leicester de que acceda al traspaso de Soyuncu por una cantidad asequible para el Atlético. Los foxes no cuentan con el turco, que no ha querido renovar contrato y que ya tiene un acuerdo con los rojiblancos. Se trataría en este caso de repetir una operación similar a la que se llevó a cabo el pasado mes de enero de 2022 con el mozambiqueño Reinildo Mandava, cuyos derechos eran propiedad del Lille francés.

Asimismo, según informa el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el Atlético intentó fichar al defensor sueco Victor Lindelöf, pero el Manchester United se negó a dejarlo salir, lo que confirma que la dirección deportiva no busca uno, sino dos centrales.

Atletico Madrid are negotiating with Wolves for Felipe — next step of the domino effect would be Atléti to sign Çağlar Söyüncü from #LCFC already in January. ⚪️🔴 #Atléti

Atletico also asked for Victor Lindelöf weeks ago but Man United rejected as Ten Hag wants to keep him. pic.twitter.com/bVPVaHa0GZ

