El GP de los Países Bajos de Fórmula 1 está más candente que nunca. Lewis Hamilton llega con 3 puntos de ventaja sobre Max Verstappen. El holandés afrontará esta carrera como piloto local bajo una atmósfera favorable, mientras que el piloto de Mercedes deberá sobreponerse a las hostilidades con las que será recibido en el circuito de Zandvoort. “No lo veo así: sabes que cuando vas a un partido de fútbol y estás en casa, el rival será abucheado en algún momento. No depende del club local el ir a los altavoces y decir, ‘chicos, no podéis abuchear’, porque naturalmente sucederá. Son muy apasionados y apoyarán a su equipo local”, ha comentado Verstappen al respecto.

Lewis Hamilton's championship lead has been cut to 3 points #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/bTMiRViRxy

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021