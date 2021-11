Lewis Hamilton ha sido el más rápido en la sesión de clasificación del GP de Brasil de Fórmula 1. Segundo, tras él, afrontará la última carrera al sprint de la temporada Max Verstappen y Valtteri Bottas lo hará desde la tercera. Sergio Pérez saldrá cuarto y Pierre Gasly quinto, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la sexta posición. El madrileño ha terminado la sesión de clasificación justo por delante de su compañero Charles Leclerc, y de los dos McLaren. Lando Norris ha sido octavo y Daniel Ricciardo noveno, ambos por delante de Fernando Alonso.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de Brasil

Lewis Hamilton mejora y se hace con la pole. Max Verstappen afrontará la carrera al sprint del GP de Brasil desde la segunda posición y Valtteri Bottas lo hará desde la tercera. Carlos Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso lo hará décimo.

Fernando Alonso termina su vuelta y se mantiene octavo.

Hamilton, Verstappen, Bottas, Sergio Pérez y Pierre Gasly son los cinco primeros. Carlos Sainz ha caído hasta la sexta posición y Fernando Alonso hasta la octava. Falta el último envite.

Carlos Sainz y Fernando Alonso mejoran a Leclerc y se ponen primero y segundo.

Leclerc, Carlos Sainz y Fernando Alonso son los tres primeros pilotos en salir. Tras ellos lo hacen el resto de pilotos.

Arranca la Q3. La pole parece cosa de Mercedes o de Red Bull, si bien no hay ningún claro favorito. ¿Qué posición de salida conseguirán Carlos Sainz y Fernando Alonso de cara a la carrera al sprint? 12 minutos para saberlo.

Fernando Alonso termina décimo la Q2. Caen eliminados Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi.

Fernando Alonso cruza la línea de meta y no mejora. Sigue noveno.

A falta de 3 minutos para el final estarían eliminados Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi.

Vuelta válida para Hamilton, que se pone primero por delante de Verstappen, de Bottas y de Gasly.

Carlos Sainz se ha puesto quinto tras Bottas y Alonso octavo tras Sergio Pérez.

Max Verstappen se pone primero y anulan la curva de Hamilton por salirse en la curva cuatro.

Sale Hamilton y tras él Bottas.

Nadie quiere ser el primero en salir.

En esta ocasión Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Ocon, Tsunoda e, incluso, Fernando Alonso, podrían caer eliminados.

Stroll, Latifi, Russell, Mick Schumacher y Mazepin caen eliminados en la Q1. Hamilton ha sido el más rápido y tras él se han situado Bottas, Carlos Sainz y Leclerc.

Fernando Alonso, pasa a la Q2.

Charles Leclerc se pone tercero tras Carlos Sainz y sale de zona de eliminación. Respiran en Ferrari.

George Russell, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin y Charles Leclerc estarían ahora eliminados a cinco minutos para el final.

Fernando Alonso se pone séptimo tras su primera vuelta y Carlos Sainz, que había caído a zona de eliminación se sitúa segundo tras Hamilton.

En su primera vuelta, Lewis Hamilton logra el mejor tiempo. Faltan diez minutos para el final de la Q1.

Max Verstappen marca el mejor tiempo. Tras él se han situado Lando Norris y Sergio Pérez con gomas nuevas.

Pierre Gasly es ahora mismo el primero. Alonso, Tsunoda, Ocon, Hamilton y Bottas no han salido todavía.

Carlos Sainz mejora el tiempo de Leclerc y se pone primero.

Carlos Sainz no quiere verse perjudicado si llueve y junto a su compañero, Charles Leclerc, es de los primeros en salir. A Fernando Alonso salir tarde le costó la eliminación en la Q1 de la sesión de clasificación del GP de México.

Como suele ser habitual, Mazepin, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi y George Russell, entre los favoritos para ser eliminados en la Q1.

La probabilidad de lluvia de cara a la sesión de clasificación es del 40 por ciento. De cara a la carrera al sprint de un 20 mientras que no se espera que llueva durante el GP de Brasil.

En lo que a la lucha por el Mundial se refiere, Verstappen llega a Interlagos con 19 puntos de ventaja sobre un Hamilton que perderá cinco puestos de cara a la parrilla del domingo tras haberse visto obligado a cambiar la unidad interna de combustión de su coche.

DRIVERS' STANDINGS

Max Verstappen extends his lead further in the championship 👊

The gap between himself and Hamilton is now 19 points! 🤯#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/zwuLMrZYJA

— Formula 1 (@F1) November 7, 2021