Hamilton ha remontado desde la décima posición y se ha llevado la victoria en el GP de Brasil de Fórmula 1 por delante de Max Verstappen. Carlos Sainz y Fernando Alonso han sido sexto y noveno tras sus respectivos compañeros de equipo. La vuelta rápida de carrera a sido para un Sergio Pérez que ha terminado cuarto tras Valtteri Bottas.

Minuto a minuto del GP de Brasil de Fórmula 1

¡Gana Hamilton!

Lewis Hamilton ha remontado desde la décima posición y se ha llevado la victoria en el GP de Brasil de Fórmula 1 por delante de Max Verstappen. Acompañará a ambos en el podio Valtteri Bottas, que ha acabado por delante de Sergio Pérez. Tras los Mercedes y los Red Bull se han situado los Ferrari. Leclerc ha sido quinto y Carlos Sainz sexto. Fernando Alonso, por su parte, ha sido noveno tras Esteban Ocon. La vuelta rápida ha sido finalmente para Sergio Pérez.

Vuelta 70/71 – Para Sergio Pérez

Red Bull quiere quitarle el punto extra a Hamilton. Para Sergio Pérez e irá a por la vuelta rápida.

Vuelta 69/71 – ¿Quién se llevará la vuelta rápida?

Con la carrera decidida, falta por ver qué hace Red Bull con Sergio Pérez.

Vuelta 67/71 – Los neumáticos más viejos, los de Alpine

Esteban Ocon lleva 35 vueltas con los mismos neumáticos y Fernando Alonso 31 con los suyos.

Vuelta 66/71 – Sergio Pérez se está acercando a Bottas

Sergio Pérez podría llega a amenazar la tercera posición de Bottas. Habrá que ver si va a por él o aprovecha que tiene parada gratis para quitar a Hamilton la vuelta rápida.

Vuelta 64/71 – Hamilton y Raikkonen, los que más posiciones han ganado

Lewis Hamilton ha ganado nueve posiciones y Kimi Raikkonen, que rueda decimosegundo, ocho, en lo que va de carrera.

Así ha adelantado Hamilton a Verstappen

¡BRUTAL! 🔥 ¡El adelantamiento de Lewis Hamilton a Max Verstappen! ¡Cuánta rabia habrá en esa pasada! El hombre que el sábado salió último en la carrera al sprint. El que en carrera salió 10º… ¡ES LÍDER! ¡Magistral! 👏 pic.twitter.com/tEomSrctMc — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Vuelta 62/71 – Alonso no puede con Gasly

Pierre Gasly adelanta a Fernando Alonso y se pone séptimo.

Vuelta 61/71 – Gasly adelanta a Ocon y va a por Alonso

Pierre Gasly se pone octavo tras adelantar a Esteban Ocon. Gasly está ahora pegado a Alonso.

Vuelta 59/71 – ¡Ahora sí!

Hamilton adelanta a Verstappen y ya lidera el GP de Brasil de Fórmula 1.

Vuelta 58/71 – Hamilton vuelve a fallar

Hamilton ha vuelto a intentar pasar a Verstappen y ha fallado.

Vuelta 57/71 – Así está la carrera a 15 vueltas para el final

Verstappen, Hamilton, Bottas, Sergio Pérez, Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Gasly y Norris son ahora mismo los diez primeros. La vuelta rápida la tiene ahora mismo Hamilton.

Vuelta 55/71 – Termina la investigación

Concluye la investigación sin sanciones. Hamilton, con ironía, dice entender la decisión de la FIA.

Hamilton tirando de ironía. De mucha ironía… "Por supuesto, por supuesto". Su respuesta a la 'no sanción' a Verstappen #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/RpTPzKje5v — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Vuelta 54/71 – Para Carlos Sainz y sale pegado a Alonso

Carlos Sainz para y sale sexto tras Leclerc y por delante de Alonso, que está muy cerca.

Vuelta 53/71 – Para Leclerc y Sainz se pone quinto

Para Leclerc y sale sexto por delante de Fernando Alonso y detrás de Carlos Sainz.

Vuelta 53/71 – ¡Fernando Alonso ya es séptimo!

Ha parado Pierre Gasly y Alonso ha pasado a Esteban Ocon. Rueda séptimo el asturiano.

Vuelta 51/71 – Abandona Ricciardo

Abandona Ricciardo y Lando Norris rueda undécimo fuera de la zona de puntos. El tercer puesto en el Mundial de Constructores se está decantando del lado de Ferrari.

Vuelta 50/71 – Entra Ricciardo y Alonso se pone noveno

Para Ricciardo. Fernando Alonso ya es noveno tras Esteban Ocon.

Así ha empujado Verstappen a Hamilton fuera de pista

¿¡DÓNDE VAN!? 😱 Hamilton abriendo DRS, pasando a Verstappen… ¡Y LOS DOS POR FUERA DE LOS LÍMITES! 🔥 ¡Qué batalla! #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/fXD0QuRwFH — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Así adelantaron Vettel y Alonso a Tsunoda

Vuelta 48/71 – Rueda a rueda… ¡y se salen!

Verstappen ha empujado a Hamilton fuera cuando iba a adelantarle. Queda anotado el incidente. Podría ser sancionado el holandés.

Vuelta 47/71 – Hamilton no se atreve con Verstappen

Ya tiene zona de DRS Hamilton pero va con prudencia. No se ha atrevido a meterle el coche a Verstappen.

Vuelta 46/71 – Vuelta rápida de Hamilton

Vuelta rápida para Hamilton que está a poco más de un segundo de Verstappen. Sus neumáticos están más frescos. ¿Lo aprovechará?

Vuelta 45/71 – Sergio Pérez se pone cuarto

Sergio Pérez marca la vuelta rápida y adelanta a Leclerc. Se pone cuarto.

Vuelta 44/71 – Hamilton, el último en parar

Bottas marca la vuelta rápida y para Hamilton. Sale segundo a poco más de 2,5 segundos de Verstappen.

Vuelta 43/71 – Sergio Pérez también para

Max Verstappen marca la vuelta rápida y Sergio Pérez para y sale quinto por detrás de Leclerc.

Vuelta 42/71 – Ahora es Bottas el que para

Valtteri Bottas para y sale quinto tras Leclerc.

Vuelta 41/71 – Para Verstappen

Verstappen no quiere verse sorprendido por Hamilton y para antes que él. Sale cuarto.

Vuelta 40/71 – ¡Alonso adelanta a Vettel!

Importantísimo adelantamiento de Alonso a Vettel. No sólo se pone décimo sino que suma un adelantamiento sobre su rival para el Overtake Award.

Vuelta 39/71 – Seis títulos mundiales pasan a Tsunoda

Tsunoda ha sido adelantado por Vettel y por Fernando Alonso. Ahora son décimo y undécimo respectivamente.

Vuelta 38/71 – Para Lando Norris

La parada de Lando Norris pone a Esteban Ocon y a Fernando Alonso decimosegundo.

Vuelta 37/71 – Esteban Ocon adelanta a Tsunoda

Esteban Ocon ya está en el Top-10 tras adelantar a Tsunoda. Alpine necesita a Alonso para no ceder el quinto puesto en el mundial de constructores en favor de AlphaTauri.

Vuelta 35/71 – Entre Fernando Alonso

Va a intentar ir a una parada. Fernando Alonso sale decimocuarto tras una mala parada.

Vuelta 34/71 – Leclerc adelanta a Alonso

Fernando Alonso cae a la sexta posición tras ser adelantado por Leclerc. Sus neumáticos ya están en las últimas.

Vuelta 33/71 – ¡Hamilton ya está en zona de DRS con Verstappen!

Hamilton va a por la victoria. Ya está en zona de DRS con Verstappen.

Vuelta 31/71 – Así está el Top-5

Verstappen, Hamilton, Bottas, Sergio Pérez y Fernando Alonso son ahora mismo los cinco primeros. Alonso todavía no ha entrado.

Vuelta 30/71 – Paran Bottas y Ocon

¡Qué pena! Fernando Alonso no ha podido aprovechar el virtual safety car para entrar. Estaba su compañero de equipo, Esteban Ocon en el garaje.

Vuelta 29/71 – Carlos Sainz adelanta a Norris

Carlos Sainz pasa a Lando Norris y ya está noveno tras Leclerc.

Vuelta 29/71 – Leclerc para y sale por delante de Carlos Sainz

Carlos Sainz no ha podido adelantar a su compañero de equipo. Habría estado feo eso.

Vuelta 28/71 – Verstappen entra para defenderse

Max Verstappen entra y sale por delante de Hamilton, que se ha visto frenado por un Daniel Ricciardo al que ya ha pasado.

Vuelta 27/71 – Hamilton y Sainz, al ataque

Hamilton y Sainz optan por algo diferente y paran. Hamilton ha salido sexto y Carlos Sainz decimotercero.

Vuelta 26/71 – Así está el Top-10

Pierre Gasly es el primero en entrar. Los neumáticos ya no están funcionando igual de bien. Esto pone a Alonso décimo.

Vuelta 25/71 – Así está el Top-10

Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez, Bottas, Leclerc, Sainz, Gasly, Ricciardo, Vettel y Esteban Ocon son ahora mismo los diez primeros.

Vuelta 24/71 – Se estabiliza la distancia entre Verstappen y Hamilton

Verstappen y Hamilton se dan una tregua. También se la da Carlos Sainz a Leclerc y Fernando Alonso a Esteban Ocon. Los españoles no pueden ser agresivos con su compañero de equipo delante.

Vuelta 23/71 – Stroll para en la vuelta 23

Lance Stroll ha entrado y ha montado neumáticos duros. Toda una incógnita si irá a una o a dos paradas.

Vuelta 22/71 – Hamilton se acerca a Verstappen

Lewis Hamilton está a tres segundos y medio de Verstappen… ¡y bajando!

Vuelta 21/71 – Fernando Alonso adelanta a Stroll

Fernando Alonso ya roza la zona de puntos. Es undécimo tras adelantar a Stroll. Décimo es su compañero Esteban Ocon.

Así ha sido el adelantamiento por fuera de Hamilton a Sergio Pérez

¡HAMILTON HACIÉNDOLE UN POR FUERA A PÉREZ! 🔥 ¡'Checo' devolviéndole el adelantamiento! Bendita locura 🤩#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/uZGyOdTRxo — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Vuelta 19/71 – Ahora sí lo consigue Hamilton

Hamilton adelanta a Sergio Pérez y ahora es Bottas el que va a por el mexicano.

Vuelta 18/71 – ¡Hamilton adelanta por fuera a Sergio Pérez!

Lewis Hamilton le ha hecho un ezterior a Sergio Pérez en la curva 1 y le adelanta sobrado… ¡pero Sergio Pérez ha recuperado después posición!

Vuelta 16/71 – Hamilton ya está en zona de DRS con Sergio Pérez

Hamilton amenaza la segunda plaza de Sergio Pérez.

Vuelta 15/71 – Diez segundos de sanción para Yuki Tsunoda

Tsunoda, que rueda decimoctavo, es sancionado con 10 segundos. Tsunoda conduce un coche AlphaTauri, escudería con la que Alpine está empatada en el Mundial de Constructores.

Vuelta 14/71 – Termina el virtual safety car

Hamilton se ha dormido y Sergio Pérez reemprende la carrera con ventaja sobre el británico.

Vuelta 14/71 – Así está el Top-10

Verstappen, Sergio Pérez, Hamilton, Bottas, Leclerc, Carlos Sainz, Vettel, Gasly, Ricciardo y Esteban Ocon son ahora mismo los diez primeros. Fernando Alonso es decimosegundo.

Vuelta 13/71 – Stroll está siendo investigado

Lance Stroll, que rueda undécimo por delante de Fernando Alonso, está siendo investigado por su incidente con Tsunoda.

Vuelta 12/71 – Virtual safety car

Ahora hay en pista restos del coche de Mick Schumacher, que ha sufrido un percance. Entra en el garaje para cambiar el morro el alemán.

Vuelta 11/71 – Hamilton está en zona de DRS con Sergio Pérez

Lo que ha cambiado es que Hamilton tiene zona de DRS con Sergio Pérez. Fernando Alonso ha perdido posición con Stroll y es decimosegundo.

Vuelta 10/71 – ¡Se va el safety car!

Se mantienen las posiciones. Aunque Leclerc está intentando pasar a Bottas.

Vuelta 9/71 – Así afrontarán los pilotos la resalida

Verstappen, Sergio Pérez, Hamilton, Bottas, Leclerc, Carlos Sainz, Vettel, Gasly, Esteban Ocon, Ricciardo y Alonso son los once primeros.

Vuelta 8/71 – Hamilton pide ayuda a Bottas

Hamilton quiere a Bottas cerca para atacar a los Red Bull en la resalida y así se lo ha transmitido a su equipo por radio.

Vuelta 7/71 – Russell para

George Russell aprovecha que estaba en la zona trasera de la parrilla para parar.

Vuelta 6/71 – ¡Sale el safety car!

¡Se empareja todo! Hay restos del coche dañado de Tsunoda, que tuvo que entrar en el garaje. Se aprieta todo para fortuna de Hamilton.

Vuelta 6/71 – Vuelta rápida de Hamilton

Lewis Hamilton tiene mucho más ritmo que los Red Bulls.

Vuelta 5/71 – ¡Hamilton ya es tercero!

Lewis Hamilton pasó a Leclerc y ha hecho ahora lo propio con su compañero Valtteri Bottas. Ahora mismo Verstappen, Sergio Pérez y Hamilton son los tres primeros.

Así ha sido la salida

¡VERSTAPPEN POR DELANTE! 🦁 ¡El Red Bull le gana la partida a Bottas en la salida! #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/HypWTQCseL — DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021

Vuelta 2/71 – Hamilton adelanta a Carlos Sainz

Lewis Hamilton pasa a Carlos Sainz y se pone quinto. El madrileño es ahora mismo sexto.

Vuelta 2/71 – Norris entra con la rueda pinchada

Tras su incidente con Carlos Sainz, Lando Norris ha tenido que entrar en el garaje.

Vuelta 1/71 – Norris ha tocado a Carlos Sainz

Lando Norris ha tocado a Carlos Sainz en la salida. El madrileño es quinto. Fernando Alonso undécimo. Lewis Hamilton ya es sexto.

¡Comienza el GP de Brasil de Fórmula 1!

Bottas sale bien pero Verstappen le adelanta. Problemas para Carlos Sainz.

Arranca la vuelta de formación

El GP de Brasil de Fórmula 1 está a punto de comenzar. ¿Qué tal saldrá hoy Carlos Sainz? Todos los pilotos salen con medios menos Tsunoda. Raikkonen saldrá desde el pit-lane.

17:55 – Las características del circuito

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos tiene una longitud de 4,309 kilómetros y 15 curvas. Los pilotos darán 71 vueltas. Recorrerán un total de 305,879 Km.

17:50 – No va a llover en el GP de Brasil

El GP de Brasil de Fórmula 1 será en seco.

17:45 – Verstappen busca su tercera victoria consecutiva

Max Verstappen ha ganado el GP de Estados Unidos, el de México y quiere cosechar en Brasil su tercer triunfo consecutivo.

17:40 – Ir al ataque será la estrategia de Carlos Sainz

“Habrá que ver con qué neumático salimos. Pero seguro, este resultado es un plus de confianza de cara a la salida y a las primeras vueltas. Hay que intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo, que está funcionado bien. A ver si conseguimos hacer unas buenas paradas, una buena estrategia, seguir al ataque en toda la carrera, veremos cómo va”, añadía Carlos Sainz.

17:36 – Carlos Sainz saca pecho tras mejorar en las salidas

Carlos Sainz salió quinto en la carrera al sprint y llegó a ponerse segundo, algo a lo que hizo alusión cuando ésta terminó: “Muy satisfecho porque la salida, que era una asignatura un poco pendiente esta temporada con este coche, solía salir muy bien con McLaren y con Renault, de hecho era el que mejor salía en estadísticas, por alguna razón con el Ferrari no me acababa de encontrar del todo cómodo. Hemos trabajado mucho estas carreras para mejorar el feeling y el procedimiento, y hoy ha dado sus frutos. Muy agresivo en las primeras cuatro curvas, siempre intentando adelantar y no mirar hacia atrás, parece que ha funcionado”.

17:31 – Alonso es optimista de cara al GP de Brasil

“Salimos con las medias, no sabíamos si las amarillas o las rojas eran la mejor opción, pusimos un coche con las rojas y un coche con las medias para cubrir todas las posibilidades, y así quizás teníamos la mejor opción, pero no lo sabíamos antes de comenzar, es fácil decirlo ahora. Los puntos no se reparten hoy, se reparten mañana. El top 10 sigue siendo muy posible”, declaraba Fernando Alonso tras la carrera al sprint.

“Hoy iba muy bien el coche, iba mucho más rápido que los coches de delante, pero todos iban en un tren de DRS, por lo que no es fácil adelantar. Ya veremos mañana”, agregaba.

17:24 – Verstappen, contra las estadísticas

Max Verstappen siempre ha terminado mejor que Hamilton una carrera al sprint. Sin embargo, los dos abandonos que ha sufrido esta temporada, fueron tras una carrera al sprint.

17:14 – La lucha por el Mundial de Constructores está al rojo vivo

Mercedes afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 con tan sólo 1 punto de ventaja sobre Red Bull. En lo que a la tercera posición se refiere, Ferrari aventaja ya en 14,5 puntos a McLaren tras el punto extra cosechado por Carlos Sainz en la carrera al sprint. Alpine y AlphaTauri están empatados en el quinto puesto con 106 puntos.

17:07 – Alonso, lanzado a por el título

La parte positiva de que Fernando Alonso salga decimosegundo es que tendrá una nueva oportunidad para sumar un buen número de adelantamientos. Actualmente tanto él como Sebastian Vettel están empatados a 104 adelantamientos y el Overtake Award, el tercer título de la temporada, parece estar entre ellos.

Seb and Fernando are joint leaders in the season standings 👀 Who will win the 2021 @cryptocom Overtake Award? 🤔#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/hfP6WAEV5w — Formula 1 (@F1) November 10, 2021

17:00 – Así afrontarán los pilotos el GP de Brasil de Fórmula 1

Previa del GP de Brasil de Fórmula 1

Carlos Sainz, que se ha subido tres veces al podio con Ferrari esta temporada, sueña con hacerlo una cuarta en Sao Paulo. El madrileño afrontará el GP de Brasil de Fórmula 1 desde la tercera posición y deberá contener a Sergio Pérez tras él al igual que lo hizo durante la sesión de clasificación. Carlos Sainz también podría ver amenazada su posición por un Lewis Hamilton que sale décimo.

Y es que el piloto de Mercedes, que ya tiene a Max Verstappen a 21 puntos, está obligado a remontar si no quiere que el holandés aumente su renta en el GP de Brasil de Fórmula 1. Precisamente Verstappen saldrá segundo por delante de Carlos Sainz y por detrás de Valtteri Bottas.

También está obligado a remontar Fernando Alonso, que sale decimosegundo en Sao Paulo. Alpine necesita mantener el quinto puesto en el Mundial de Constructores, donde actualmente está empatado a puntos con AlphaTauri, y necesita tanto de Esteban Ocon, que afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 desde la octava posición como de Alonso. Sus rivales, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, salen séptimo y decimoquinto respectivamente.

¿Dónde ver el GP de Brasil por TV?

El Gran Premio de Brasil 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio de la carrera.