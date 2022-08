Francesco Totti y la modelo Ilary Blasi anunciaron en julio su divorcio tras 20 años de relación y matrimonio. Los rumores de separación habían emergido el pasado mes de febrero, a causa de una supuesta nueva relación del futbolista con una conocida economista italiana. Sin embargo, el Corriere della Sera publicó hace días que la infidelidad vino por parte de Ilary Blasi con Cristiano Iovino, un joven entrenador personal.

La modelo ni ha confirmado ni ha desmentido nada durante estos últimos días, pero sí ha arrasado en las redes sociales con el último posado que ha publicado. Concretamente, la influencer ha subido una espectacular fotografía en topless con la que se olvida de su sonado divorcio con Totti y de las infidelidades que podría haber habido por ambas partes.

«Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer», dijo Totti en su día.

El divorcio llegó meses después de que Totti fuera acusado de ser infiel a su esposa con una economista italiana, Noemi Bocchi, conocida también en el mundo del fútbol italiano por que su ex marido es directivo de la SSD Tivoli Calcio 1919. El mítico ex jugador lo negó en su momento, aunque en Italia aseguran que mantiene una relación con ella actualmente, pero no puede admitirlo por cuestiones legales del divorcio. Tampoco confirma su romance con el joven entrenador personal Cristiano Iovino la ex de Totti, que sigue arrasando como influencer con sus posados.