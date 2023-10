La ex mujer de Dani Alves le sentencia: «Para mí no existe, ha muerto»

Dani Alves continúa en prisión provisional desde que fuera denunciado por una agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Ahora, su primer mujer, Dinorah Santana, ha estallado contra el brasileño considerando que «ha muerto»: «Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…».

Por otro lado, la ex mujer de Dani Alves reconoce que todo el apoyo que le dio fue por una estrategia: «Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’». Después matizaba sus palabras: «Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido».

Y es que Dinorah Santana es todavía representante de Alves. La ex mujer del futbolista se mudó a Barcelona con sus hijos con el objetivo de llevar a cabo una estrategia ante el juez. Todo ello con el objetivo de pedir la excarcelación justificando el gran arraigo que tiene con la Ciudad Condal y su familia.

En una entrevista en exclusiva para ‘Cuatro al día’, Santana da más detalles de la estrategia de Alves. «Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron. Y él desapareció. Fue solamente así», explica. «Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Lo vi muy bien, muy arrogante», añade.

Sobre Joana Sanz

Además, Dinorah Santana habla sobre la también ex mujer de Dani Alves, Joana Sanz. La modelo catalana rompió su relación nada más conocerse la noticia de que Alves había presuntamente agredido sexualmente a una joven: «Joana no se ha puesto ninguna vez en contacto conmigo. Yo, cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla. Un día ella se puso muy mal. Yo he ido a recogerla. La ayudé, estuve con ella. Alguna vez se ha puesto en contacto por temas de la mudanza de México y cosas de estas. Nunca ha llamado para preguntar si los niños están bien. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a la madre, perdió al marido…, tampoco la juzgo por esto».

Por último, Santana se pregunta que por qué ha sido ella quién le ha defendido y no Joana Sanz: «Yo no sé de lo que es capaz. ¿Por qué lo defiendo? ¿Por qué pongo yo la cara? La tendría que poner su mujer, no yo».