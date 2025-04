Un ex jugador del Barcelona destroza a Gavi: «Tendrás problemas en el futuro»

Las declaraciones de Gavi en la previa del Barcelona – Borussia Dortmund Champions League van a traer cola. El centrocampista compareció ante los medios en sala de prensa y, fiel a su estilo directo y sin filtros, respondió con contundencia a las críticas que lo acusan de ser un jugador excesivamente físico y sin calidad técnica, lo que le ha valido para ganarse algunas críticas en ese aspecto, en este caso de un ex jugador culé que le ha dejado claro que ese no es el camino.

«Es cierto. Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol, pero no tienen ni puta idea. Es entendible. Cada uno piensa lo que quiere», afirmó Gavi, visiblemente relajado ante los medios y con un tono desenfadado. Su respuesta, espontánea y cargada de sinceridad, provocó una reacción inmediata entre los periodistas presentes: primero, unos segundos de silencio; luego, aplausos mayoritarios por su franqueza.

Sin embargo, no todos han celebrado las palabras del joven internacional español. Jofre Mateu, exjugador del Barcelona y actual comentarista, expresó su desacuerdo a través de las redes sociales. En su cuenta de X, Jofre criticó abiertamente el tono de Gavi y advirtió sobre las posibles consecuencias de este tipo de actitudes: «Si hablas así a los 20 años y la gente se ríe de ti y te aplaude, es normal que tengas problemas en un futuro próximo».

El ex futbolista catalán, formado también en La Masía, dejó clara su postura y cuestionó la permisividad que, en su opinión, rodea a determinadas conductas de los jóvenes futbolistas. Sus palabras han generado debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han salido en defensa de Gavi y el Barcelona, valorando su autenticidad y el carácter que demuestra tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Si amb 20 anys parles així i la gent et riu i t’ho aplaudeix és normalíssim que en un futur pròxim tinguis problemes. https://t.co/JldnGmeTTy — Jofre Mateu Gonzalez (@JofreM11) April 8, 2025

Durante la rueda de prensa, Gavi no solo respondió a las críticas, sino que también habló de su evolución tras la grave lesión sufrida meses atrás y del papel que está desempeñando su entrenador, Hansi Flick, en su recuperación deportiva y personal en el Barcelona: «Me está ayudando en muchos conceptos de fútbol, pero también en mi lado más humano. Desde pequeño había jugado siempre como titular y es algo que mi cabeza debía entender, que no siempre puedo ser titular».

El centrocampista del Barça se mostró agradecido por la confianza del técnico alemán, al que calificó como «espectacular», y destacó la importancia de haber asumido nuevas responsabilidades en diferentes zonas del campo: «Estoy jugando en varias posiciones del centro del campo y creo que es una cosa buena. Es verdad que el míster me ve más de mediapunta, pero sabe que puedo jugar de 6, de doble pivote. Y lo que intento es mejorar».

Sobre su regreso tras la lesión, Gavi afirmó sentirse «tranquilo y feliz», asegurando que ha recuperado plenamente su nivel competitivo: «En el campo se me nota que no he cambiado nada y eso es importante para mí. Estoy tranquilo con el regreso. Sé de lo que soy capaz, de mi mentalidad, y eso es lo importante: volver como el jugador que era antes y así he vuelto».