Gavi se desata: «Mucha gente piensa que no sé jugar al fútbol y no tienen ni puta idea»

Gavi compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras el entrenamiento del primer equipo culé y en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que enfrenta este miércoles a Barcelona y Borussia Dortmund en el Olímpico de Montjuic.

El final de una historia suele esclarecer su desarrollo. Gavi contestó sin pelos en la lengua a la última pregunta que le hicieron en la rueda de prensa previa al duelo continental. ¿Le molesta que se hable más de su agresividad que de su calidad? Esa era la cuestión. «Es cierto. Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol, pero no tienen ni puta idea. Es entendible. Cada uno piensa lo que quiere».

Gavi se deshizo en elogios hacia Flick, su entrenador. «Nos entendemos bien. Él sabe que vengo de una grave lesión. Cuando estás un año parado, cuesta. Pero, viniendo de la lesión que vengo, mi temporada está siendo espectacular. Estoy feliz. Me ha hecho entender que no puedo ser titular siempre y eso lo he entendido».

«Estoy jugando en varias posiciones del centro del campo y creo que es una cosa buena. Es verdad que el míster me ve más de mediapunta, pero sabe que puedo jugar de ‘6′, de doble pivote. Y lo que intento es mejorar. Creo que en cuantas más posiciones juegue, pues mejor». Desde la lesión puede moverse en varias posiciones, pero no ha cambiado su forma de jugar.

«En el campo se me nota que no he cambiado nada de la lesión y eso es importante para mí. Estoy tranquilo y feliz con el regreso después de la lesión. Es cierto que hay jugadores que no vuelven igual, pero sé de lo que soy capaz, de mi mentalidad y eso es lo importante, que era volver como el jugador que era antes y así he vuelto».