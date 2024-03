Europa retrata a la Liga de Tebas con el precio del fútbol

Las diferencias entre el precio de ver el fútbol en España, para ver la Liga EA Sports, con otros países como Alemania con la Bundesliga e Inglaterra con la Premier League, deja en un mal lugar a la competición que preside Javier Tebas. En peor lugar queda si se toma en cuenta el salario medio bruto de cada uno de estos países: España es donde menor salario medio se promedia y es a la vez el país donde es más costoso ver el fútbol con el precio disparado.

Ver el fútbol en España, la Liga EA Sports al completo, no es nada fácil en España, por no hablar del resto de competiciones.. Otro año más, son Movistar y DAZN los dos operadores que se reparten los partidos de todas las jornadas de La Liga, cinco y cinco, aunque es Movistar la única que contiene el paquete completo ya que se puede disfrutar también de los partidos que da DAZN, no en el caso inverso. Por otro lado la Champions League solo se puede ver a través de Movistar y es en DAZN donde ofrecen otras competiciones, como por ejemplo todo el fútbol inglés.

Para ver todo el fútbol en España los precios se disparan hasta alrededor de 110 euros, lo que cuestan los dos operadores que ofrecen los paquetes conjuntos para ver La Liga, Champions League y otras competiciones como la Premier. Son los casos de Movistar pero también otras plataformas de televisión como puede ser Orange, que ofrece también la posibilidad de ver estos encuentros.

En la comparativa con otros países los precios son mucho más baratos que en España. El más cercano a este es Inglaterra, que requiere de tres servicios diferentes con BT Sport, Sky Sports y Amazon para acaparar toda la oferta de fútbol, peso su precio ronda los 85 euros. Por ejemplo en Alemania, con Sky y Dazn también lo tendrías, pero tan sólo por 50 euros. Más barato aún es en Francia, con Amazon Prime y Canal+ supera levemente los 39 euros mientras que en Portugal son 26 euros gracias a Sport TV.

Además cabe destacar que los precios en España no sólo para ver el fútbol y es que tanto Movistar como Orange obligan a contratar el paquete completo que incluye desde líneas de teléfono a internet, todo en el mismo paquete en un intento por justificar el precio final del servicio que incluye todo el fútbol.

El precio del fútbol y el salario medio

Pero es que la comparativa es más llamativa si cabe si se tienen en cuenta los salarios medios en estos países. Tomando como referencia este salario medio bruto mensual, según los últimos datos, el de España se sitúa en unos 1.850 euros, mientras que en países vecinos como Inglaterra o Alemania se disparan hasta los 3.900 y 4.600 euros. ¿Qué significa esto? Que al menos en España una persona tendría que destinar el 6% de su salario bruto, mientras que un británico sería del 1,5% y el de un alemán del 1%, significativamente inferior en cualquier de los dos casos.

El dato es más preocupante aún si tomamos en base el salario modal, que anualmente se sitúa en España en unos 18.500 euros anuales, aumentando más si cabe el porcentaje de inversión de un español promedio para ver todo el fútbol en nuestro país…