El tremendo palo de Rodrigo a Tebas: «La Liga y la Premier son deportes casi diferentes»

Rodrigo Hernández es uno de los pocos futbolistas especiales que todavía quedan en el mundo. Sin tatuajes, sin redes sociales y con una carrera universitaria a sus espaldas, el centrocampista español tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de hablar y eso ha hecho comparando en la previa al choque entre el Manchester City y el Liverpool a la Premier League con la Liga presidida por Javier Tebas. El futbolista español las compara, pero en verdad hay muy poco que comparar.

Y es que Rodrigo se dio a conocer con el Villarreal en la temporada 2016/2017 y tras dos temporadas fichó por el Atlético de Madrid, donde tan sólo estuvo un año para dar el salto al Manchester City. El futbolista madrileño tiene información y datos más que de sobra para comparar la Liga con la Premier League, donde la ha conseguido ganar en tres ocasiones. «La Liga y la Premier son deportes casi diferentes», dice.

En la previa al trascendental choque de este domingo entre el Liverpool y el Manchester City, Rodrigo repasa su trayectoria en el equipo ‘citizen’: «Estoy muy orgulloso del jugador que me he convertido en este equipo y no sólo en el campo. Me gusta lo que represento ante los ojos de mis compañeros. Que me escuchen en el vestuario, en los entrenamientos… Lo disfruto porque fue un viaje, desde mi llegada hasta hoy, en el que cada año he ido imponiéndome más, ganándome la confianza del grupo. Siento este respeto, esta confianza».

En una entrevista para el diario francés L’Equipe, Rodri recuerda el gol que le dio al Manchester City su primera Champions League: «Recuerdo la situación en la que recibí el balón con la sensación de que había un bosque de jugadores en un espacio reducido. Ese disparo salió perfecto. Fue el sprint más rápido de mi vida para ir a celebrar el gol cerca del poste de la esquina. La frase que inmediatamente les dije a mis compañeros que vinieron a celebrar conmigo fue: ‘¡Chicos, veinte minutos más! ¡Veinte minutos!’. Todavía se me pone la piel de gallina solo de pensarlo».

Por otro lado, Rodrigo habla de su vida personal, donde se muestra realmente contento por no tener redes sociales: «Siento la necesidad de conocer personas en la vida real y no virtualmente. Priorizo a mi familia, a mis amigos y a mi entorno. Sé que hay muchas cosas interesantes con las redes sociales, pero estar conectado con mucha gente sin ni siquiera conocerla no es mi manera de ver las relaciones. Prefiero una buena conversación con una persona a miles de mensajes en las redes sociales.»

Rodrigo es «el mejor del mundo»

Pep Guardiola ha manifestado en multitud de ocasiones que Rodri es el mejor jugador del mundo en su posición y el español no tiene problemas en asumir ese rol: «Seré honesto. Tienes que pensar que eres el mejor. O al menos pensar que quieres serlo. Es una cuestión de confianza. Es con esa mentalidad arraigada cuando tenemos la oportunidad de convertirnos en los mejores o en la mejor versión de nosotros mismos».