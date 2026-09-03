Etapa 12 de La Vuelta a España 2026 hoy, jueves 3 de septiembre de Vera a Calar Alto: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Seguimos avanzando en La Vuelta Ciclista a España 2026, que recordamos que empezó en Mónaco y pasó por Francia y Andorra antes de cruzar la frontera a nuestro país, y hoy, jueves 3 de septiembre se presenta con la etapa 12. En esta 81ª edición Tadej Pogacar llegaba como el gran favorito de coronarse en Granada, pero una caída le hizo abandonar esta competición en la que los participantes tienen que recorrer un total de 3.275 kilómetros. En total, este año hay 21 etapas y hay cuatro llanas, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes, una ondulada con final en alto y seis de montaña.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy jueves 3 de septiembre

La etapa 12 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se celebra hoy, jueves 3 de septiembre, comenzará en Vera con la salida neutralizada programada para las 13:07, una menos en las Islas Canarias, y la organización calcula que los ciclistas empezarán a llegar a Calar Alto a las 17:16 horas (horario peninsular).

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 12 de La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 12 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, jueves 3 de septiembre, será una de las apasionantes de todo el calendario porque será muy exigente. Los corredores tendrán que comenzar en Vera y tendrán que pedalear durante 166,6 kilómetros has alcanzar la línea de meta en Calar Alto. Esta será la cuarta etapa de montaña de las seis que hay en el recorrido de la 81ª edición de esta frenética competición.

En la etapa 12 de hoy, jueves 3 de septiembre, en La Vuelta Ciclista a España 2026 los participantes van a tener que subir el Alto de Cabecico y el Alto de Códbar, que son de tercera categoría. El de segunda categoría sería el Collado García y de primera categoría tendrán que hacer frente al Alto de Velefique y el Calar Alto.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

En esta Etapa 12 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, jueves 3 de septiembre, los ciclistas pasarán por puntos de la geografía almeriense como son Zurgena, Albox, Chercos o Bacares.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país de forma íntegra en exclusiva todas las etapas de la 81ª edición de la competición es Eurosport. Eso sí, por La 1 o Teledeporte, de RTVE, se podrá seguir el tramo final de cada prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Además, ambos operadores ofrecen a sus usuarios sus respectivas aplicaciones para ver por una smart TV, un teléfono móvil o tablet en streaming y en vivo online lo que suceda en las carreteras de nuestro país.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre lo que suceda diariamente en La Vuelta Ciclista a España 2026. Cada día publicaremos a las 7:00 horas el recorrido y perfil de la etapa del día y cuando terminen las carreras publicaremos la crónica y la clasificación general actualizada.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Además, todos los amantes de este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming lo que ocurra en la etapa 12 de hoy, jueves 3 de septiembre, tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en esta prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Almería para contar lo que esté ocurriendo.