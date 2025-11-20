La estrella de los Brooklyn Nets agita el debate: «Yo con 13 años hubiese dominado la NBA femenina»

Michael Porter Jr., jugador de los Brooklyn Nets, ha sembrado la polémica en la NBA a raíz de las declaraciones comparando el nivel de hombres y mujeres en la máxima competición de baloncesto. Una reflexión que fue viral en redes sociales cuando recordó cómo fue su comienzo y la gran superioridad que tenía cuando era joven a la hora de enfrentarse con jugadoras de mayor edad que él.

Todo comenzó durante una tertulia en su propio podcast junto con Lonzo Boll, jugador de los Cleveland Cavaliers, ya abrieron el melón del crecimiento que ha sufrido la WNBA en los últimos años: «¿Sabes qué es una locura? Pat Bev dijo que un equipo de la WNBA podría vencer a los jugadores suplentes de un equipo de la NBA», comenzó Porter.

«Voy a darte la respuesta más honesta, ahora mismo. Sé que MPJ piensa igual. No sé si lo dijo o no, pero voy a decir lo que pienso. Lo digo con todo el respeto, ¡pero la Lonzo Ball de noveno grado en la WNBA es una locura! Así que, diría que después de noveno grado, no. Antes de eso, mira, en noveno grado medía más de 1.80 m y hacía mates. Entraba a canasta. Ninguna chica en la WNBA hace eso. Entraba por la espalda, la lanzaba al aire. Parecía Jordan en la cancha. Lo digo con todo respeto, desde la secundaria hasta la WNBA», respondió Lonzo Ball al jugador de los Brooklyn Nets.

Fue entonces cuando Porter siguió añadiendo leña al fuego: «Probablemente diría que en octavo grado, porque tengo experiencia real en esto. Jugué contra mis hermanas. Ellas jugaban en la Universidad de Missouri y yo era muy joven. Me tenían en el equipo de prácticas y tenían a algunas jugadoras de la WNBA en su equipo, como Sophie Cunningham y otras. Yo estaba en séptimo u octavo grado, ¡me volvía loco! Así que tengo experiencia de verdad. Es solo una diferencia, y ojalá esto dejara de ser tema de conversación, porque debería ser de sentido común. Valoro el sentido común. A veces siento que se ha perdido un poco», confesó entre risas.

Es por ello que los Brooklyn Nets le hayan pedido no tocar temas tan espinosos como esos públicamente, puesto que supone una mala imagen tanto para su figura como para el club.