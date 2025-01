Angel Reese, figura mediática en ascenso en la WNBA, es un gran reclamo tanto por su nivel deportivo sobre la pista como por su personalidad carismática y estilo fuera de ella. Con apenas 21 años, Angel Reese se ha consolidado como una de las deportistas jóvenes más influyentes, acumulando una base de seguidores en Instagram que superaba los 4,5 millones. Sin embargo, la polémica reciente alrededor de su estilo en la celebración de Nochevieja ha llevado a la jugadora a tomar una decisión radical: eliminar su cuenta de Instagram tras recibir una ola de críticas y ataques en redes sociales.

La polémica comenzó cuando Reese compartió fotografías de su celebración de fin de año, luciendo un vestido elegante y llamativo con un pronunciado escote. Aunque muchos de sus seguidores elogiaron su confianza y estilo, otros recurrieron a comentarios despectivos y juicios de tono sexista sobre su apariencia. Los ataques no tardaron en intensificarse, evidenciando el escrutinio al que se enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que destacan en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, como el baloncesto profesional.

Same angel Reese who was crying couple months back that people are sexualizing her same angel Reese exposing her body for clout yall see the irony pic.twitter.com/lDzOcmQteK

— Bottom Boy Survivor (@MoneyMoeeee) January 2, 2025