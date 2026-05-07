Rayo Vallecano vs Estrasburgo, en directo: dónde ver gratis la semifinal de la Conference League en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Estrasburgo - Rayo Vallecano de la Conference League
El Stade de la Meinau acoge este Estrasburgo - Rayo Vallecano de la vuelta de las semifinales de la Conference League
El Rayo Vallecano ganó en la ida por 1-0 y espera poder clasificarse para la final de la Conference League
El Rayo Vallecano se cita con la historia en el Stade de la Meinau. Los de Íñigo Pérez tienen que afrontar un durísimo encuentro frente al Racing de Estrasburgo en tierras galas en esta vuelta de las semifinales de la Conference League. El equipo de la franja roja en el pecho llega a este choque por delante en el global de la eliminatoria, pero la diferencia es mínima y es por ello que no podrán dar nada por sentado hoy. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Estrasburgo – Rayo Vallecano.
Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano, en directo
Así están las semifinales de la Conference League
Hoy es un día importante para el fútbol europeo y para la competición de bronce del viejo continente, ya que en unas horas conoceremos a los dos equipos que se clasificarán para la gran final de la Conference League. Por ahora, el Rayo Vallecano está por delante en la eliminatoria frente al Racing de Estrasburgo tras la victoria por 1-0 en Vallecas la semana pasada. Por su parte, la ventaja del Crystal Palace en la otra eliminatoria es mayor, ya que los londinenses consiguieron ganar por 1-3 al Shakhtar Donetsk en la ida y ahora tienen que defender dicho marcador para intentar sacar el billete para el encuentro decisivo.
La gran final de la Conference League
Son muchos los aficionados del Rayo Vallecano que se están mordiendo las uñas hoy ante este partido histórico de su equipo y que todavía no quieren pensar en la final de la competición hasta que certifiquen su victoria frente al Racing de Estrasburgo. Recordamos que la gran final de la Conference League está programada para el miércoles 27 de mayo, unos días antes de la de la Champions League, y que se jugará en el Red Bull Arena, que está en la ciudad alemana de Leipzig.
¡Vamos, Rayo!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League. El Stade de la Meinau será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos equipos avanza a la gran final de este torneo y en España estaremos muy atentos y deseando que avance el conjunto madrileño, lo que también podría facilitar una plaza extra para Europa para la Liga de cara al próximo curso.
Min 28
Penders
Córner a favor del Rayo Vallecano que terminó con un disparo tímido de Pathé Ciss que detuvo el guardameta del Estrasburgo.
Min 25
Tarjeta amarilla
Primera tarjeta del partido. Es para Ben Chilwell por un agarrón a De Frutos. Tras la falta Isi se atrevió con un chut lejano que se marchó por poco.
Min 20
Córner para los galos
Córner que efectuó Valentín Barco para el Estrasburgo. Remató en el primer palo un jugador del cuadro francés, pero se le marchó fuera sin generar mucho peligro.
Min18
Saque de portería
Falta lejana que Lejeune colgó, pero no encontró a ningún compañero.
Min 16
El tifo
Aparece ahora el tifo en la grada del Stade de la Meinau después de la huelga de animación de los aficionados del conjunto francés.
Min 14
Buen Rayo Vallecano
Ahora mismo el conjunto de Íñigo Pérez es el mejor sobre el terreno de juego, pero la diferencia en el global de la eliminatoria es mínima y tienen que ir a marcar sí o sí.
Min 10
¡Fuera!
Buenísima la recuperación del Rayo Vallecano cerca del área rival, pero el disparo de Jorge de Frutos se marchó por encima del larguero.
Min 7
¡Paradón de Penders!
Vaya palomita acaba de meter el guardameta del Estrasburgo ante un cabezazo buenísimo de Alemao. A punto estuvo de marcar el Rayo Vallecano.
Min 4
Córner desperdiciado
Tuvo un saque de esquina el conjunto vallecano, pero despejó el centro la zaga local.
Min 3
Buena defensa
Bien plantado el Rayo Vallecano con Lejeune y Ratiu haciendo un buen trabajo defensivo para robarle el balón al cuadro francés.
¡Comienza el Estrasburgo – Rayo Vallecano!
¡Rueda el balón en el Stade de la Meinau! Sacó de centro el Rayo Vallecano.
Cambio de última hora
Ilias ha sentido molestias en el calentamiento y el extremo no va a jugar. Va a entrar el Pacha Espino en su lugar.
¡5 minutos!
Esto ya va a arrancar en tierras galas. Los jugadores del Rayo Vallecano y del Racing de Estrasburgo están a punto de saltar al verde mientras suena el himno de la Conference League.
La previa
Ya no falta nada para que ruede el balón en Francia y aprovechamos para dejarles la mejor previa del Estrasburgo – Rayo Vallecano.
Árbitro del Rayo Vallecano – Estrasburgo
El árbitro escogido por la UEFA para dirigir este Estrasburgo – Rayo Vallecano fue el eslovaco Ivan Kružliak. En el VAR estará el veterano holandés Pol van Boekel.
Dónde juega el Rayo Vallecano contra el Estrasburgo hoy
Este partido de la vuelta de las semifinales de la Conference League se juega en Francia, más concretamente en la región de Alsacia. El Stade de la Meinau es el escenario donde se ven las caras el Racing de Estrasburgo y el Rayo Vallecano.
Horario del Estrasburgo – Rayo Vallecano
La UEFA había programado este Estrasburgo – Rayo Vallecano en el horario de las 21:00 horas (horario peninsular), por lo que queda una media horita para que ruede el balón en tierras galas.
Alineacion del Estrasburgo
Y también conocemos el once del cuadro francés con el que quieren darle la vuelta a la eliminatoria hoy. Esta es la alineación oficial del Racing de Estrasburgo contra el Rayo Vallecano: Penders; Doué, Omobamidele, Chillwell; Moreira, El Mourabet, Doukouré, Ouattara; Barco; Enciso, Godo.
Dónde ver el Rayo Vallecano hoy vs Estrasburgo en directo
Este partido entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano se podrá ver en directo por TV por Movistar+, que es de pago. En OKDIARIO narraremos en vivo online y en streaming gratis lo que suceda en este partido de vuelta de las semifinales de la Conference League.
¡Alineación del Rayo Vallecano!
Ya conocemos el once de Íñigo Pérez para intentar cerrar el pase a la gran final de la Conference league. ¡Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano hoy contra el Estrasburgo! Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Ilias, Isi, De Frutos; Alemao.
¡Falta una hora!
Tenemos por delante una hora llena de nervios, ya que falta poco para que arranque este partidazo de las semifinales de la Conference League en Francia. En breves momentos informaremos sobre las alineaciones del Estrasburgo y del Rayo Vallecano.
Min 29
Aprieta el Rayo
Busca el gol el Rayo Vallecano insistentemente. Ahora otra vez Unai y Alemao estuvieron ahí probando al conjunto rival, que sigue resistiendo.