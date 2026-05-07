Rayo Vallecano vs Estrasburgo, en directo: dónde ver gratis la semifinal de la Conference League en vivo hoy

El Rayo Vallecano se cita con la historia en el Stade de la Meinau. Los de Íñigo Pérez tienen que afrontar un durísimo encuentro frente al Racing de Estrasburgo en tierras galas en esta vuelta de las semifinales de la Conference League. El equipo de la franja roja en el pecho llega a este choque por delante en el global de la eliminatoria, pero la diferencia es mínima y es por ello que no podrán dar nada por sentado hoy. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Estrasburgo – Rayo Vallecano.

Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano, en directo

Así están las semifinales de la Conference League

Hoy es un día importante para el fútbol europeo y para la competición de bronce del viejo continente, ya que en unas horas conoceremos a los dos equipos que se clasificarán para la gran final de la Conference League. Por ahora, el Rayo Vallecano está por delante en la eliminatoria frente al Racing de Estrasburgo tras la victoria por 1-0 en Vallecas la semana pasada. Por su parte, la ventaja del Crystal Palace en la otra eliminatoria es mayor, ya que los londinenses consiguieron ganar por 1-3 al Shakhtar Donetsk en la ida y ahora tienen que defender dicho marcador para intentar sacar el billete para el encuentro decisivo.

La gran final de la Conference League

Son muchos los aficionados del Rayo Vallecano que se están mordiendo las uñas hoy ante este partido histórico de su equipo y que todavía no quieren pensar en la final de la competición hasta que certifiquen su victoria frente al Racing de Estrasburgo. Recordamos que la gran final de la Conference League está programada para el miércoles 27 de mayo, unos días antes de la de la Champions League, y que se jugará en el Red Bull Arena, que está en la ciudad alemana de Leipzig.

¡Vamos, Rayo!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Racing de Estrasburgo – Rayo Vallecano que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League. El Stade de la Meinau será el escenario donde se decidirá cuál de estos dos equipos avanza a la gran final de este torneo y en España estaremos muy atentos y deseando que avance el conjunto madrileño, lo que también podría facilitar una plaza extra para Europa para la Liga de cara al próximo curso.