¿Sigue abierto ‘Yami&Jani’ en Madrid tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

Alberto Chicote sigue recorriendo España con Servicio Secreto by Chicote, programa que seguro que gustará mucho a los fans de Pesadilla en la cocina. Esta vez no se ha tenido que ir muy lejos, puesto que el restaurante Yami&Jani se encuentra en el popular barrio de El Pilar, en Madrid. Allí se ha encontrado con un intento de taberna andaluza en la que no hay ni un sólo andaluz, puesto que los dueños y los trabajadores son cubanos. Gracias a la llamada de un topo dentro del equipo, el chef ha podido sacar todos los trapos sucios (nunca mejor dicho), puesto que la suciedad y las bacterias campaban a sus anchas.

Como es habitual en este nuevo programa de laSexta, el equipo de Chicote engaña al personal asegurando que están grabando un programa llamado Cocinas al límite, pero ninguno espera que el chef les esté espiando de todas las maneras posibles. Además de tener a un infiltrado, el marido del dueño, también contaba con cámaras repartidas por todos lados. Pero, lo más interesante, llegaba al principio del programa, cuando se colaba en mitad de la noche como si se tratase de un ladrón. Con una llave escondida por su ayudante, ha podido ver uno de los locales más guarros y peligrosos que se ha encontrado en mucho tiempo. Con ayuda de una cámara de infrarrojos ha podido descubrir las telarañas que hay debajo de los fogones, pero también ha podido analizar la comida en mal estado que se ha ido encontrando por la cocina. Alitas de pollo podridas, chopitos descongelados desde hace mucho y unos boquerones que olían mal incluso estando congelados. Todo ello era una bomba de relojería que podría ser un enorme peligro para los clientes.

¿Sigue abierto ‘Yami&Jani’ tras la visita de Chicote?

Tal y como ha contado Yami, se decidió a quedarse con el local después de que el anterior dueño lo convenciera de que aquello podría convertirlo en una franquicia de tabernas, una idea que le hizo pensar en un éxito. Lejos de conseguirlo, se ha convertido en un problema económico que se les ha ido de las manos.

Además de comida en mal estado, los gritos y la mala relación entre el jefe y sus cocineros la pueden ver los clientes, que son los que se tienen que comer los alimentos en mal estado. Situado en la calle Ponferrada, 60, el local cerró sus puertas durante una semana a finales del mes de enero de 2026, anunciando que lo harían por reformas.

Es evidente que esos días fueron en los que se grabó Servicio Secreto by Chicote. Como ha podido comprobar Happy FM, Yami&Jani sigue abierto en la actualidad y mantiene muchos de los cambios que implementó Chicote. Además de renovar el local y los equipos de cocina, la carta se mantiene por el momento, dejando a un lado el intento de ser una taberna andaluza para pasar a una cocina sencilla, pero con toques modernos para poder tener clientes en un barrio obrero como en el que está.

También tiene un menú diario, acomodándose a lo que piden los vecinos de la zona, y los fines de semana ha decidido ofrecer un menú especial con platos cubanos, aunque eso no estaba en los planes de Chicote. Aunque al chef no le gustase, Yami sigue saliendo al comedor con la guitarra (en realidad estudió música) para animar a los comensales.

¿Qué dicen las opiniones sobre el restaurante?

Pese a que la impresión es de que se trataba de un local a evitar por cualquiera, la verdad es que las reseñas antes de su renovación son buenas. «Es la segunda vez que vamos. Tiene bastantes raciones de pescado y carne. Nosotros hemos comido pescado frito y alitas de pollo. Estaban muy buenos y la fritura es buena. Volveremos para probar otros platos. Lo recomiendo», dice una de las clientas que pasó por allí apenas unos días antes de la grabación del programa.

«Un pequeño restaurante de barrio, mezcla de andaluz, cubano y dominicano, donde se come de maravilla. El servicio, otra maravilla, de lo mejor. Las fotos lo dicen todo, porque solo dejamos las raspas», aseguraba otro cliente en las reseñas de Google.

Las opiniones también son buenas tras el paso de Chicote por allí. «Estuvimos comiendo un grupo de 10 y hemos comido buenísimo. La verdad es que vale la pena visitar. Volveremos», dice una reciente clienta. «Siempre venimos en familia a comer y nos atienden de maravilla. Un rabo de toro riquísimo y unos huevos rotos con boletus muy buenos», así recuerda su visita una clienta de hace apenas unas semanas.