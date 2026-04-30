¿Sigue abierto ‘La Colina’ en Torremolinos tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

Servicio secreto by Chicote ha visitado la Cafetería La Colina, un local que se encuentra en un barrio de Torremolinos, en Málaga, al que ha acudido tras la llamada de uno de los empleados. Tras lo sucedido la semana pasada en el restaurante ZM, en Murcia, esta vez ha tenido que ver un nuevo espectáculo que ninguno de sus clientes hubiese querido descubrir. Alberto Chicote comenzaba el programa colándose en plena madrugada como si fuera un ladrón, pero su intención no era llevarse nada. Una vez dentro, ha podido ver cómo la suciedad y la comida en mal estado eran las reinas de la cocina, algo que no deja en buen lugar al local. Así está ahora mismo este restaurante tras la emisión del programa.

La Colina se encuentra en la calle Colina, en Torremolinos, una calle muy escondida y alejada de la playa, pero que está rodeada de numerosos edificios residenciales en los que miles de personas acuden a pasar sus vacaciones a la costa malagueña. Lo cierto es que el local no se puede quejar de no tener clientela y de no tener personal contratado, pero eso no impide que todo sea un desastre. La explicación a todo la encontró Chicote cuando pudo espiar desde sus cámaras lo que pasaba durante un servicio normal. Engañados y pensando que participaban en otro programa, los camareros y cocineros vivían relativamente tranquilos; por eso actuaban completamente ajenos a que el chef los vigilaba. Desde una furgoneta camuflada en el exterior pudo comprobar que nadie en La Colina ha trabajado en hostelería.

Carmen es la que está al frente de este negocio, aunque reconoce que nunca ha trabajado en hostelería y por eso comete enormes errores en la gestión. Su marido, que sí que conoce el sector, ha puesto todas sus energías en una pizzería que sí que está dando grandes alegrías, pero por allí sólo aparece para tomar chupitos y disfrutar con los clientes.

Mientras tanto, ninguna de las cocineras tiene experiencia y la jefa de cocina asegura que ha aprendido a cocinar gracias a los vídeos de las redes sociales. Tampoco es una experta su ayudante, que hasta hace ocho meses era maquilladora. Además, los gritos entre las cocineras y los camareros por los retrasos y los platos devueltos son continuos y los clientes los escuchan perfectamente desde las mesas. ¡Un despropósito!

Tras intervenir y obligar a todos los clientes a salir del local, avisándoles de que ponían en peligro su salud al comer allí, Alberto ha tenido que poner las pilas a todo el personal, empezando por los dueños. Igual que en Pesadilla en la cocina, el equipo del programa realiza una reforma exprés y renueva los utensilios de cocina, además de cambiar por completo la carta.

Así está La Colina tras el paso de Alberto Chicote por allí

Por increíble que parezca tras lo visto en televisión, al revisar las opiniones de los clientes en la red, la gran mayoría son positivas, incluso las que se publicaron antes de que Servicio Secreto by Chicote acudiese.

«He comido hamburguesa y mi hijo un campero brutal de bueno y el servicio fantástico, no tengo quejas y precio-calidad, os lo recomiendo», dice una de ellas. Pese a todo, sus clientes habituales sí que habían advertido la falta de limpieza en el local: «Me gustaría que pudieran, si no ir reformando poco a poco cosillas y mejorando la limpieza; la tienen que mantener más en orden; hay cosas bastante sucias», aseguraba una clienta.

En abril de 2026, el local sigue abierto y mantiene la reforma realizada por Chicote, además de algunos de los platos que dejó recomendados en su carta, como el mollete. Uno de los últimos clientes en pasar por allí asegura que se trata de un bar de barrio ideal para «tomarse unas cervecitas, comer un excelente pitufo y disfrutar de la vida malagueña. Muy buenos precios».

En estos momentos mantiene una nota de 4,2 en Google Maps, una puntuación que no es la de un local con tantos problemas como se han podido ver en televisión.