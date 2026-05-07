Tras la polémica de los últimos días provocada por el robo de comida de Claudia al equipo técnico de Supervivientes, el programa se enfrenta a una eliminación de las más complicadas. Darío, Marisa Jara y José Manuel Soto se la juegan esta noche gracias a los votos del público, mientras que Claudia se consiguió salvar gracias a su fandom, aunque pagará caro las consecuencias de saltarse las normas. Aunque no tenemos una bola de cristal para saber el resultado de esta noche, gracias a los lectores y seguidores en redes sociales de Happy FM sabemos qué opinan y nos dan pistas de lo que podría pasar.

Encuesta ‘Supervivientes’: ¿Quién quieres que se salve hoy: Marisa, Darío o José Manuel Soto?

Recuerda que puedes votar en la encuesta que encuentras en la parte superior de esta noticia para dar tu opinión sobre quién quieres que sea el expulsado de esta noche.

¿Por qué Claudia se libró de la nominación?

Aunque se podía esperar que la organización pudiera nominarla de forma directa hasta el jueves, la ex participante de La isla de las tentaciones se libró de eso, aunque el robo le ha costado un castigo histórico. «Tus actos no van a quedar impunes. Por todo esto, la sanción va a ser especialmente contundente. Desde este momento y hasta el final del programa te quedas sin tu parte correspondiente de comida en la dotación de playa; la pierdes al completo hasta el final del concurso», así se lo anunciaba Ion Aramendi. Hay que recordar que los concursantes reciben algunas latas y arroz cada semana para poder mantenerse, pero ella no lo tendrá. «A partir de ahora dependerás única y exclusivamente de la generosidad de tus compañeros, de que ellos quieran compartir contigo su comida o no. Y, por supuesto, de tus propias capacidades como superviviente para pescar y conseguir tu propia comida. Confiamos en no tener que volver a llamarte la atención porque tu comportamiento ha distado mucho de ser un ejemplo», remataba el presentador.

¿Quién será el eliminado de hoy en ‘Supervivientes’?

En Happy FM hemos dado la oportunidad a nuestros lectores de votar en nuestras redes sociales. En Facebook Marisa Jara vuelve a ser la que más papeletas tiene para salir esta noche, confirmando lo que ya contamos el pasado martes, siendo la que tenía menos apoyos. Darío y José Manuel quedan bastante lejos, puesto que la mayoría de los votos se los lleva la modelo.

En X (antes Twitter), las cosas cambiar, puesto que la mayoría de los votos se los lleva Darío. El ex concursante de La isla de las tentaciones no cuenta con apoyos y es uno de los que más opciones tiene de ser expulsado.

En Instagram es donde Soto se lleva más votos para ser el expulsado de la noche. El cantante cuenta con un gran 60 % de votos que apuestas a que será el expulsado. Mientras, Marisa Jara y Darío empatan con un 20 %.

Hasta el pasado martes parecía que Soto tenía más opciones de salvarse, aunque el fandom de La isla de las tentaciones volvió a salvar a Claudia. Esta noche, sin ella como nominada, las cosas se igualan y Marisa podría tener más opciones de salvarse pese a que es una de las más odiadas por los espectadores.