¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 7 al 11 de mayo de 2026

Pasapalabra continúa triunfando en las tardes de Antena 3 y liderando en audiencias, en gran parte gracias a los invitados que cada día se sientan en el plató. Roberto Leal se encargará en los próximos tres días de poner en aprietos a una conocida ex política, que vuelve al concurso después de su recordado paso en 2019. Además, los equipos los completarán un conocido directivo del mundo de la música y ex jurado de Operación Triunfo, una presentadora estrella de Antena 3 y un humorista. Los cuatro tendrán que formar los equipos naranja y azul, debiendo ayudar a Javier y a David, los concursantes que se han conseguido hacer fuertes en el programa desde hace semanas y prometen dar un duelo en los próximos meses.

Agustín Jiménez

El humorista y actor vive un gran momento de trabajo gracias a que continúa llenando teatros por toda España con su show Salir de la tele, además de presentar el podcast Pan de gambas.

Es un habitual del concurso y siempre ha dejado grandes recuerdos y ayudado mucho a su equipo a sumar segundos, algo por lo que en más de una ocasión han llegado a decir que podría ser buen concursante, aunque por ahora acude como invitado.

Eva González

Los espectadores de Antena 3 conocen de sobra a la andaluza, que ha conseguido ganarse el corazón de millones de personas como presentadora de La Voz en sus diferentes ediciones. A la cadena llegó después de haber demostrado en Canal Sur y en MasterChef que era mucho más que una cara bonita.

Tras ganar Miss España en 2003 y participar en Miss Universo, pronto comenzó a despuntar en el mundo de la moda y la publicidad, pero su objetivo era la televisión, donde ahora mismo es una de las grandes estrellas a nivel nacional.

Joe Pérez-Orive

Para millones de personas es conocido por haber sido jurado en diferentes ediciones de Operación Triunfo, aunque su labor en el mundo musical es mucho más amplia. Ha sido directivo en algunas de las compañías más importantes, siendo Live Nation España donde despuntó. Tras dedicarse durante años como mánager del grupo Morat, siendo uno de los responsables de la explosión de los colombianos por todo el mundo, regresó a la compañía más importante del mundo en conciertos.

Esperanza Aguirre, el gran bombazo de ‘Pasapalabra’

No es habitual ver a políticos fuera de programas de actualidad y de tertulia, pero Aguirre vuelve a romper moldes. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid no es novata en Pasapalabra, puesto que en el año 2019 ya debutó como ayudante cuando todavía el programa se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez.

Siete años después vuelve a atreverse a sentarse en el plató, aunque esta vez será Roberto Leal quien le haga las preguntas.