El cuerpo de uno de los tres fallecidos por hantavirus continúa en el interior del crucero Hondius

El cuerpo de uno de los tres fallecidos por el brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius aún está en el barco, según ha informado el Ministerio de Sanidad este jueves. «Una de las personas que falleció continúa en el barco. Es una situación que, por desgracia, es bastante frecuente en los buques, pero existen protocolos muy definidos de cómo se tiene que evacuar un cadáver en estas circunstancias. Por supuesto, está separado de las personas sanas», ha indicado Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud.

El crucero MV Hondius se dirige en estos momentos a Canarias, después de pasar varios días fondeado ante la costa de Cabo Verde. El barco tiene previsto llegar al archipiélago en los próximos días, previsiblemente el domingo, al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha indicado que el barco no atracará en el puerto, sino que se mantendrá fondeado y los pasajeros desembarcarán en lanchas para, una vez en tierra, ser trasladados a sus respectivos países.

Un total de 14 españoles viajan a bordo del crucero. Los nacionales serán enviados en avión desde Canarias al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa, informó este miércoles de que la cuarentena para los 14 españoles sería «voluntaria». Aunque el Ministerio de Sanidad está preparando «un informe jurídico» sobre las posibles condiciones de la cuarentena que tendrán que cumplir.

El brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius ya ha dejado tres muertos. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se han confirmado cinco positivos por hantavirus de los ocho sospechosos detectados en el barco. Ahora mismo, los pasajeros y tripulantes que están en la embarcación no presentan síntomas.

El primero de los muertos por hantavirus en el barco falleció el pasado día 11 de abril, a bordo del barco. Se trataba de un ciudadano de Países Bajos de 70 años que había embarcado en el Hondius en Argentina. Su mujer, de 69 años, también mostró síntomas y fue trasladada el día 24 de abril desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo, en Sudáfrica, donde murió dos días después. El tercer muerto se trata de un ciudadano también de Países Bajos que había tenido contacto estrecho con los primeros fallecidos.