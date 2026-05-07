Trump advierte a la UE con subir los aranceles si no aprueba el acuerdo antes del 4 de julio: «Se dispararán»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha advertido este jueves que la Unión Europea tiene hasta el 4 de julio, aniversario de la Independencia de Estados Unidos, para aprobar el acuerdo comercial del año pasado o se enfrentará a aranceles más altos: «Se dispararán», ha advertido el presidente de Estados Unidos Donald Trump en redes sociales tras haber hablado con Ursula von der Leyen. Trump ha anunciado así que los productos de la Unión Europea se enfrentarían a aranceles más altos si el bloque de 27 miembros no aprueba el acuerdo comercial del año pasado antes del 4 de julio, después de haber hablado por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente de Estados Unidos se ha mostrado disgustado porque el Parlamento Europeo todavía no había finalizado el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, que se complicó aún más en febrero con el fallo del Tribunal Supremo que dictaminó que Trump carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer los aranceles iniciales utilizados para presionar a la UE a negociar.

«He mantenido una excelente conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (…) Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos», ha declarado en un mensaje en sus redes sociales.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario. Tras ese mismo acuerdo, EEUU fijó un techo arancelario del 15% para casi todos los productos europeos. Entre ellos, destacan los automóviles, los semiconductores, los productos farmacéuticos y la madera. A cambio, la Unión Europea aceptó eliminar la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales de Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 1 de mayo, Trump anunció que «la próxima semana» incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. Entonces, Donald Trump justificó que Bruselas «no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado».