Un fan de Elon Musk hackea la cuenta de X de José Pablo López, presidente de RTVE

La cuenta de X del presidente de RTVE, José Pablo López, ha sido hackeada por un fan de Elon Musk. La foto de perfil ha sido cambiada por una del magnate.

El nombre de la cuenta ha sido modificado por el de «X-01» y su nombre de usuario por «Musk2rd». Varios perfiles han avisado del hackeo de la cuenta sobre las 17:39 horas, cuando apareció en el perfil un vídeo de una entrevista de Musk.

La cuenta de X del presidente de RTVE permanece activa y el ente público no ha emitido ningún comunicado al respecto.

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