Elon Musk acusa a Sánchez de «alta traición» por la regularización masiva de inmigrantes

El multimillonario Elon Musk ha arremetido una vez más contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y en esta ocasión le ha acusado de «alta traición» por el proceso de regularización masiva de inmigrantes que ha iniciado el Ejecutivo. «El sucio Sánchez es culpable de alta traición», ha dicho el magnate en una publicación en sus redes sociales.

El magnate, propietario de X y CEO de Tesla, ha respondido así al discurso de Sánchez en la clausura de la cumbre Global Progressive Mobilisation este sábado y que reunió a líderes de izquierda de Europa y América. El presidente socialista reivindicó en su discurso el proceso que comienza este lunes y por el que el Gobierno planea regular la situación de más de medio millón de inmigrantes.

«Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración, y no seremos padres de la xenofobia. Estamos orgullosos de estar en el lado correcto de la historia», dijo Sánchez este sábado ante un público multitudinario.

Musk ya ha criticado anteriormente a Sánchez por este y otros motivos. «El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España», dijo el multimillonario el pasado febrero. Musk ha arremetido contra el líder del Ejecutivo también por sus intenciones de regular y controlar las redes sociales.

«Sánchez es el auténtico fascista totalitario», dijo Musk cuando Sánchez anunció la iniciativa de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Además, ha criticado las amenazas del presidente del Gobierno de perseguir las plataformas digitales y a sus directivos por no retirar contenidos, que según Sánchez, se considerarán de «odio e ilegales».

Sánchez ha criticado a los «oligarcas» por jugar con la salud mental y democrática de los ciudadanos, especialmente la de los más jóvenes, bajo el lema «hay que proteger la libertad de expresión».

«Bajo ese manto de que hay que proteger la libertad de expresión, lo que permiten a estos tecnoligarcas es forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes. No es libertad de expresión manipular las imágenes con aplicaciones de inteligencia artificial de niñas y de mujeres para mostrarlas desnudas con imágenes en las redes sociales. Eso no es libertad de expresión, eso es violación de los derechos y las libertades de las personas», ha señalado en un acto del PSOE en Huelva.

En este sentido, ha agregado que tampoco es libertad de expresión «denigrar y estigmatizar» a los migrantes que contribuyen «honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones».