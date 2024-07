Estopa dedica una canción a Lamine Yamal en su último concierto: «¡Cada día te quiero más!»

Lamine Yamal se ha convertido en el nuevo ídolo de toda España tras su actuación estelar durante la semifinal de la Eurocopa ante Francia. Con tan solo 16 años, el futbolista del FC Barcelona se encargó de anotar uno de los goles más bellos del torneo cuando la selección de Luis de la Fuente más lo necesitaba. El gol tempranero de Kolo Muani había hecho mucho daño al equipo español que, sin embargo, pudo rehacerse rápidamente gracias a la genialidad del extremo que se animó a disparar desde 25 metros y anotó un tanto que será recordado siempre.

El fenómeno fan que ha despertado Lamine Yamal ha llegado incluso al mundo de la música. Los hermanos Muñoz, más conocidos como Estopa, no dudaron en hacer referencia al joven futbolista en el concierto que ofrecieron en Montjuic y que abarrotó las gradas del estadio que actualmente está acogiendo los partidos como local del FC Barcelona. Culés declarados, los músicos cambiaron la letra de la archiconocida rumba flamenca ‘Obi, obá’ por ‘Lamine Yamal, cada día te quiero más’, lo que desató la euforia de todos los presentes en el concierto.

El clásico estribillo tuvo una gran acogida entre el público que no tardó en ponerse a cantar junto a sus ídolos para homenajear al futbolista culé, que también se ha convertido en la nueva ilusión de la parroquia blaugrana gracias al mal momento deportivo que atraviesa el club y al buen hacer de Yamal durante la temporada, siendo uno de los pocos referentes sobre el césped a pesar de su juventud.

⚽️🇪🇸 En el concierto de #Estopa en Barcelona suena “Lamine Yamal, cada día te quiero más”. El grupo da fuerza al benjamín de la selección 👏@SEFutbol pic.twitter.com/sekVwS1R0Z — Albert Castillo (@aalbertcastillo) July 10, 2024

Lamine Yamal, en boca de todos

Durante estos días, el papel de la selección española no ha pasado desapercibido en ningún ámbito social. El Rey Felipe VI, Pedro Sánchez… todos han hablado de la posibilidad de que España consiga el próximo domingo su cuarta Eurocopa y el mundo de la música no iba a ser menos. Nico Williams y Lamine Yamal, por su juventud y frescura, se han erigido los puntales clave en ataque de la selección que comanda Luis de la Fuente y, en este caso, Estopa quiso tener un detalle con el ‘niño de casa’.

El jugador del Barça, que además el sábado cumplirá 17 años, se convirtió en el futbolista más joven de la historia de las Eurocopas en marcar un gol, el único récord que le quedaba después de haberse convertido ya en el asistente más joven. Sin duda, Lamine Yamal está llamado a dar grandes alegrías a la afición española en los próximos torneos internacionales que se van a disputar y en los que él deberá ser uno de los líderes del equipo nacional.

No obstante, el título aún no está ganado ni mucho menos. El domingo estará enfrente la siempre peligrosa Inglaterra, que jugará su segunda final de Eurocopa consecutiva, tras la que perdió en casa, en Wembley, ante Italia por penaltis en 2021. Los Three Lions llevan 58 años sin conseguir un título, desde que ganasen el Mundial de 1966, por lo que saldrán con todas las ganas del mundo de llevarse la Eurocopa. A eso, hay que sumarle la tremenda calidad que atesoran sus delanteros a pesar de que no hayan conseguido desplegar un gran juego durante el torneo.