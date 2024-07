El peloteo de Pedro Sánchez a la selección que pone en riesgo la final de la Eurocopa 2024

Se nota que Pedro Sánchez no ha estado ni ha querido apoyar a la selección española en esta Eurocopa donde jugará la final ante Inglaterra el domingo en Berlín. El presidente del Gobierno ha preferido enviar a sus ministros antes que ir él personalmente a los partidos, que se han saldado todos con victoria, por cierto. De los seis encuentros que ha disputado La Roja, Sánchez sólo fue a los cuartos de final ante Alemania. Ahora, desde Washington, ha barruntado una victoria clara de los chicos de Luis de la Fuente, cuando en una final, y más ante los ingleses, no hay favoritos.

Porque si de algo se ha caracterizado Inglaterra es de tener, nombre por nombre, la mejor selección de toda la Eurocopa. Pese a no haber estado realmente acertados, los chicos de Gareth Southgate, jugarán la final del torneo ante España. Bien es cierto que Luis de la Fuente ha conseguido enganchar a toda una nación por el gran juego que han desplegado sus futbolistas, pero eso no les hace ser más favoritos porque en una final no los hay. Y menos entre las dos mejores selecciones del torneo.

Pedro Sánchez, que seguramente quiera estar en el palco de autoridades en la final del próximo domingo, parece no estar muy al tanto de lo que ha sido este torneo. Un torneo donde la gran mayoría de los partidos se han decidido por la mínima, incluso en los penaltis, y ahora el presidente del Gobierno da claramente como favorita a España cuando tendrá enfrente a la todopoderosa Inglaterra de Kane, Bellingham, Foden y compañía.

Desde la cumbre de la OTAN celebrada en Washington, Sánchez ha declarado que «la Selección Española se ha ganado a pulso su condición de favorita» y que «creo que hay que celebrar y felicitar a un grupo de jugadores que han demostrado ser eso, un equipo. Eso significa ser solidarios, pensar en el conjunto, en el equipo y no en las individualidades, aunque, evidentemente, la calidad de muchos jugadores es extraordinaria».

«Y desearles lo mejor. Porque, como dije ayer en las redes sociales, está todo el país detrás de ellos. Estamos todos los españoles y españoles súper orgullosos del equipo nacional que tenemos y con una expectativa muy grande de que el próximo domingo podamos convertirnos en campeones de Europa», añadió Sánchez en su particular discurso desde miles de kilómetros.

Pedro Sánchez en Alemania

Pedro Sánchez sólo ha viajado en una ocasión a ver a la selección. Y fue en el partido ante Alemania, la anfitriona, en los cuartos de final, donde llegó sobre la bocina al encuentro y se fue a los pocos minutos de la finalización sin saludar a los jugadores rumbo al Falcon. A diferencia de Felipe VI, que sí bajó al vestuario a saludar a los jugadores tras ganar a Italia, el dirigente socialista ni dio la enhorabuena a los jugadores que están haciendo historia.

Se espera que para la final sí quiera subirse al carro de la selección y estar en el palco, donde ya se sabe que sí estará el Felipe VI. Durante todos los partidos de España, Pedro Sánchez ha enviado a Pilar Alegría, Félix Bolaños, Vicente del Bosque y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD para representar a su Gobierno.