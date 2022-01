Estela Grande es sin duda una de las influencers de moda en nuestro país. Alejada de la televisión desde hace tiempo, triunfa en redes sociales, donde 400.000 seguidores. La que fuera novia de Diego Matamoros hace promociones, publica sugerentes posados, responde a preguntas…

Precisamente, tras romper con el hijo de Kiko Matamoros volvió a encontrar el amor en un futbolista. Se trata de Juan Iglesias, con quien lleva aproximadamente un año. El joven jugador del Getafe ha llenado el corazón de la influencer, que incluso tiene planes de futuro junto a él. “¿Ser madre? Me siento preparada porque tengo una estabilidad y se me ha despertado el instinto, pero no quiero tenerlos cuando me lo imponga la sociedad”, dice en Mtmad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESTELA GRANDE (@estelagrande)



“De aquí a cinco años me gustaría tener al menos un hijo o hija, tener una casa en propiedad… Y seria un sueño tener también una casa en el campo, en la sierra de Madrid, para mis padres, mi hermano y poder ir yo los fines de semana con mi familia”, continúa Estela Grande, que no tienen ningún reparo al hablar de su romance con el defensa azulón.

Lo que parece claro es que no quiere casarse de nuevo tras hacerlo con Diego Matamoros y separarse poco después. “Ni de coña. No me volvería a casar, por lo menos a día de hoy. No me siento cómoda hablando de este tema”. La influencer contrajo matrimonio con el hijo de Kiko en 2018 y no es una época que recuerde con buen sabor de boca, de ahí que prefiera hablar de hijos u otros planes antes de otra boda con Juan Iglesias.