Estela Grande disfruta de sus vacaciones en Ibiza. Y tras muchos meses de rumores y de indicios, la influencer ha querido confirmar en su canal de ‘Mtmad’ la relación que mantiene desde hace un tiempo con un futbolista español. El afortunado es Juan Iglesias, joven jugador de 22 años que hasta ahora ha militado en el Getafe B.

El amor entre ambos era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial, que ha llegado estos días durante las vacaciones que pasan juntos en la isla blanca. Estela Grande olvidó a Diego Matamoros tras su ruptura iniciando una relación con Juan Iglesias, del que habla así: “Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo me ayuda a hacerlo mil veces mejor… Me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerzas, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa al 100%”.

Estela Grande no tiene reparos en contar cómo se conocieron y cómo ha ido surgiendo esa química entre ellos: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada. Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también. Nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores…».

«Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza… Nos lo hemos contado”, finaliza Estela Grande, que disfruta de las vacaciones en Ibiza con un Juan Iglesias que ya se machaca en solitario para volver a los terrenos de juego a tope. El joven defensa interesa a clubes como Mallorca y Alavés, pero también está sobre la mesa la opción de quedarse en el primer equipo del Getafe y convencer a Míchel para ganarse un puesto.