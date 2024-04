Ana Peleteiro atraviesa un gran momento en lo personal. La atleta gallega formó una familia junto a su marido, Benjamín Compaore, y ambos son muy felices viendo crecer a su hija Lúa. Además, muy pronto se hará realidad otro sueño: vivirán en una espectacular casa que comenzará a construirse en breve y de la que la propia deportista ha dado algunos detalles.

La atleta olímpica espera que pronto comiencen las obras del que será su nuevo hogar en Santa Uxía de Ribeira, su ciudad natal. Hace unos meses anunciaron la idea de construir una nueva vivienda, y ahora la propia Ana Peleteiro ha compartido en las redes sociales algunos de los planos del inmueble a través de un diseño 3D. La pareja compró un terreno de unos 2.000 metros cuadrados, unificados tras unir dos fincas, y el proyecto va viento en popa.

Ana Peleteiro no puede esconder su ilusión a la hora de enseñar cómo será la casa de sus sueños. «He aprovechado este momento para poneros al día y darle mil vueltas a Pinterest porque ya tengo los 3D de la casa nueva y estoy buscando inspiración para la decoración de la cocina y los baños», comentó publicando en sus stories algunas imágenes.

El sueño de Ana Peleteiro

Además, revela que «el salón-comedor-cocina va a tener un total de 130 metros cuadrados y una doble altura increíble». No oculta que ha tenido «mil dudas» en cuanto a los detalles, pero de lo que está segura es de que va a ser una casa impresionante: «Os juro que es increíble, pero el equipo que hemos escogido para diseñar la casa, lo están haciendo genial».

«Por ahora no os voy a enseñar mucho más que esto porque simplemente es una maqueta 3D para que entendamos un poco mejor el diseño de la casa. No salen ni materiales, ni colores… Pero por Dios, ¿qué me decías de esta increíble doble altura? No veo el momento de que empiecen las obras y podamos empezar a disfrutarla», añade la deportista, que ha priorizado la zona en la que estará ubicada la vivienda: «Vistas a la ría, rodeados de calidad de vida y de personas maravillosas». Además, desvela más detalles contando que habrá «árboles frutales por todo el terreno» e incluso dos vacas a las que «quieren poner nombre». La emoción invade a la atleta: «A muchos os parecerá absurdo, pero os juro que esta casa es algo demasiado especial para nosotros. El sueño de nuestra familia que empieza a hacerse realidad».

Una Ana Peleteiro que hace unos días también fue noticia tras sincerarse acerca de sus ingresos. La atleta afirma que el año que no compitió por su embarazo «ganó el doble» que el año que consiguió su primera medalla olímpica. «El año que no competí, que solo viví de redes, gané el doble que el año que cuando fui medallista olímpica. Gané mucho más porque también pude dedicar más a las redes sociales», donde la gallega suele mostrarse muy activa y hace numerosas colaboraciones, especialmente con Adidas, marca que le patrocina.