España vuelve de Milán, donde se ha disputado la fase final de la Liga de las Naciones, sin trofeo, pero con la sensación de que el equipo nacional ha ganado futuro. Gavi y Yeremy Pino son los últimos futbolistas en llamar a la puerta de la Absoluta. Sus participaciones han sido espectaculares, especialmente la del jugador del Barcelona, que firmó dos encuentros mayúsculos ante Italia y Francia. Tampoco se puede dejar de mencionar a Bryan Gil, que llegó por la lesión de Brais Méndez y también ha respondido con nota. Los tres se suben a un barco lleno de juventud donde ya estaban desde hace tiempo Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Oyarzabal, Mikel Merino, Carlos Soler, Eric García o Pau Torres. Y donde todos esperan que vuelva cuanto antes Ansu Fati.

Luis Enrique sigue dando forma a su equipo. Sólo Busquets y Azpilicueta repetían de la última final que disputó España en 2013. Esta Selección era la más joven de la final a cuatro de la Liga de las Naciones y de las más noveles de la pasada Eurocopa, pero en ambas competiciones el equipo jugó un gran fútbol, fue competitivo y, posiblemente, mereció más. Fue mejor que Francia en San Siro y superó a Italia hace tres meses en Wembley. En ambas ocasiones la moneda cayó cruz, pero esta generación de futbolistas que se está formando sigue sumando experiencias que la ayudarán de cara al futuro.

El siguiente reto de este bloque es Qatar. El Mundial que se disputará en invierno de 2022 le llegará a este grupo de jóvenes en un momento competitivo idóneo. Las experiencias obtenidas en las dos últimas finales ha sido un máster para una Selección que tiene una idea clara que siempre lleva a cabo y que no negocia. Independientemente del rival o el escenario, el plan de Luis Enrique y sus chicos siempre es el mismo y los jóvenes lo suelen ejecutar a la perfección. Eso sí, antes deberán ganar a Grecia y Suecia el próximo mes de noviembre para lograr la clasificación para la cita mundialista por la vía rápida.

Jóvenes, pero sobradamente preparados

Gavi es la última gran sensación de esta selección española. Su debut ante Italia dejó al mundo del fútbol impresionado, pero la final contra Francia confirmó que este niño de 17 años que todavía no puede conducir sí está preparado para medirse de tú a tú contra la campeona del mundo. No es mayor de edad, pero dentro del césped es todo un veterano. A parte de su calidad, que está fuera de toda duda, tiene detalles de jugador experimentado. Va al choque, sabe llevarse el balón para perder tiempo, no evita las trifulcas y en el momento en el que lo ve necesario aparece para poner paz, como hizo en semifinales cuando los italianos se querían comer a Yeremy Pino, la otra gran novedad.

El canario ha confirmado en esta Liga de las Naciones que el fútbol que está desplegando en el conjunto amarillo no es casualidad. Debutó ante Italia con media hora por delante siendo un quebradero de cabeza para la zaga transalpina. Frente a Francia estuvo cerca de ser titular. De hecho, calentó con los once elegidos por si Ferran Torres no se encontraba en condiciones. Finalmente, el valenciano pudo jugar y el extremo fue el primer cambio. Ante los galos también brilló y cerca estuvo de hacer un tanto que hubiese sido el empate y que habría llevado la final a la prórroga. Un desenlace mucho más justo.