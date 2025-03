España-Holanda: hacedlo por Valencia

Hágalo otra vez, España. Vuelva a regalar una alegría a un país que las necesita y, sobre todo, a una tierra que ha sufrido como pocas en los últimos meses. La selección española se planta en Mestalla para medirse a Holanda (20:45) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Tras haber firmado tablas hace una semana en Róterdam, los hombres de Luis de la Fuente necesitan ganar para lograr una nueva clasificación a una fase final. Sería la tercera en tres años en los que el combinado nacional ha recuperado a lo grande el gen competitivo perdido.

España no tuvo su mejor noche en Róterdam. El combinado nacional empezó bien el encuentro, pero no tardó en verse superado por una Holanda que pudo merecer más, aunque el gen competitivo de una selección española que no se cansa de competir. Desde que llegó Luis de la Fuente, esta es la forma de vivir de un combinado nacional que ha ganado todo lo que ha jugado hasta la fecha: Liga de Naciones y Eurocopa.

Esta vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones se celebrará, además, en Mestalla. Una de las casas por excelencia de la selección española y a la que no visitan desde 2019. La selección española ha jugado 32 encuentros en la casa del Valencia con balance positivo, puesto que ha ganado en 20 ocasiones, ha empatado en siete y ha perdido en cinco; además, ha marcado 60 goles y ha recibido 26.

Para este encuentro, Luis de la Fuente hará algún cambio respecto al once que formó el pasado jueves en Róterdam. Para empezar, el seleccionador no podrá contar con Cubarsí, que ha abandonado la concentración tras sufrir molestias en un tobillo en el partido de ida. Además, Le Normand está entre algodones, mientras que Morata se recupera de una indisposición. Por lo tanto, la principal duda está en el centro de la zaga y en la delantera. Ferran Torres podría ser titular por delante del capitán.

No hay billetes

Mestalla estará lleno para presenciar. El estadio valenciano ha colgado el cartel de ‘No hay billetes’ para presenciar la resolución de la eliminatoria. Por lo tanto, se espera que el ambiente sea el de las grandes noches para tratar de llevar en volandas a los de Luis de la Fuente hacia la victoria.

Además, hay que recordar que el viernes, más de 20.000 aficionados se congregaron en el estadio para presenciar el entrenamiento de la selección española, una sesión que contó con una Fila Cero, una iniciativa que recogía donativos para ayudar a reconstruir instalaciones de fútbol que, en octubre de 2024, sufrieron daños por la dana que asoló la provincia de Valencia.

En busca la sorpresa

Por su parte, Holanda, que encadena tres partidos como visitante sin lograr la victoria -dos empates y una derrota-, afrontará el partido de vuelta con las bajas de los laterales zurdos Jurrien Timber, aquejado de una enfermedad, y Jorrel Hato, expulsado en la ida, por lo que Ronald Koeman tendría que apostar por el lateral del Aston Villa Ian Maatsen, que se incorporó a la concentración neerlandesa este viernes.

Más allá de ese cambio obligado, el técnico nacido en Zaandam, que vuelve 17 años después a un banquillo donde ganó una Copa y estuvo cerca de descender a los valencianistas, apostaría por un once muy parecido al de ida, con la posible incorporación de Matthijs de Ligt en el centro de la defensa, volviendo a apostar por Frenkie De Jong y Tijjani Reijnders en el centro del campo, y Jeremie Frimpong, Justin Kluivert, Codi Gapko y Memphis Depay en ataque.

España-Holanda: posibles alineaciones