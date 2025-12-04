La España de las finales vuelve a ganar

La generación de oro del fútbol femenino español sigue estableciendo su techo. España ha recuperado la sonrisa con el triunfo en la final de la Liga de Naciones. Un título que sirve para borrar la derrota en la pasada Eurocopa y que devuelve a la Selección a la senda de la victoria, algo que se ha convertido en habitual en los últimos años. Lo hicieron con una goleada ante Alemania que era de todo menos esperada, puesto que el germano ha sido uno de los pocos equipos que ha tomado la medida a esta Selección en los últimos años.

Las campeonas del mundo jugaban el martes su cuarta final en apenas dos años y medio. Después de ganar el Mundial en 2023 ante Inglaterra en Sídney, disputaron la final de la Liga de Naciones en 2024 contra Francia, donde también ganaron. Poco más de un año después se enfrentaban a Inglaterra de nuevo, cayendo en la final de la Eurocopa y, ahora, tenían la posibilidad de revalidar el título de la Liga de Naciones ante Alemania.

Precisamente, Alemania había sido su verdugo en otro encuentro que se puede considerar como final, puesto que se vieron las caras en los Juegos Olímpicos, donde la Selección disputó el bronce tras caer en semifinales ante Brasil. En ese duelo, Alemania les negó la medalla y, aunque se les ganó en semifinales de la pasada Eurocopa, venían de dominar en la ida de esta final de la Liga de Naciones, pero sin ser capaces de hacer gol.

En la vuelta, España, que estaba muy viva, aprovechó para sacar su mejor versión. El regalo de las germanas en Kaiserslautern, donde dispusieron de oportunidades para dejar casi cerrada la eliminatoria, lo aprovecharon al máximo las de Sonia Bermúdez.

Tras una primera parte de dominio, pero sin pólvora, en la segunda todo cambió. Claudia Pina hizo un doblete y Vicky López marcó otro golazo para convertir a la selección femenina de nuevo en campeona. En esta ocasión, además, las dos eran encargadas de consolidar el relevo generacional. Y, es que, era el primer título para Pina y, aunque Vicky estaba en el equipo que ganó la anterior Liga de Naciones, en este tenía un papel protagonista.

Pero lo importante es que con los goles de ambas, España volvía a ganar un título. Una Liga de Naciones que llega después de caer en la pasada Eurocopa de manera trágica, en una tanda de penaltis en la que Inglaterra consolidó su superioridad desde los 11 metros. La Selección no había sido capaz de sentenciar en los 120 minutos y terminó pagándolo caro.

Cuatro meses después de disputar su última final, en la Eurocopa de Suiza, y de perderla de manera dramática, volvían a tener la oportunidad de ganar un título. Tenía la oportunidad de redimirse de sus últimas decepciones, que no fracasos y lo hicieron. Una victoria que vuelve a dejarlas en lo más alto del fútbol europeo.