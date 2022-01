Este 2022 no será un año cualquiera para la selección española. El combinado dirigido por Luis Enrique ya sueña con Qatar, donde espera dar un pasito más. Tras alcanzar las semifinales en la pasada Eurocopa, sólo la apartó de la final Italia en la tanda de penaltis, y después de perder la final de la Liga de las Naciones, en la cita mundialista el asturiano y la Federación sueñan con bordar la segunda estrella en la camiseta roja del equipo nacional. El reto se antoja complicado, pero la realidad es que hasta este momento la Selección no se ha mostrado inferior ante ningún rival.

España firmó un gran año 2021. Es cierto que abandonaron Wembley y San Siro con mal sabor de boca tras caer frente a Italia, vigente campeona de Europa, y Francia, actual campeona del mundo, pero también es verdad que la Selección no fue peor que ninguno de los contrincantes y que sólo la mala fortuna les apartó de tocar metal. La mala suerte y un gol que el VAR concedió a Mbappé para indignación del pueblo español. El combinado nacional también logró, no sin sufrimiento, la clasificación para la cita de Qatar por la vía rápida. Luis Enrique y sus chicos lo celebraron y no era para menos. Por ejemplo, Italia o Portugal no podrá estar en la cita mundialista.

El futuro para España se mira con esperanza. El combinado nacional jugará dos amistosos en el mes de marzo ante Albania e Islandia, aunque el primer gran reto llegará en junio. Cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones donde la Selección se jugará en el doble enfrentamiento ante Suiza, contra Portugal y frente a la República Checa muchas de sus opciones de volver a disputar la fase final de una competición que crece en importancia edición tras edición. El desenlace se conocerá en septiembre. Y luego llegará el gran momento.

El Mundial arranca el 21 de noviembre

El 21 de noviembre comenzará el Mundial de Qatar y Luis Enrique ya trabaja para confeccionar el mejor equipo posible. El asturiano maneja una lista de unos 40 jugadores que tienen posibilidades de estar en una cita donde la selección española tratará de hacer un gran papel tras los sinsabores de Brasil y Rusia. Con la portería clara, la defensa casi y el centro del campo lleno de opciones, su mayor reto será encontrar a los mejores delanteros posibles para la Selección.