Escándalo en Manresa: un jugador se estrelló borracho contra dos coches en Nochevieja

El pívot del Baxi Manresa Babatunde Olumuyiwa reconoce en sus redes sociales que fue el jugador del equipo catalán que tuvo un accidente de coche durante la madrugada de Fin de Año a consecuencia de su estado de embriaguez. El jugador de Sierra Leona se estrelló con dos vehículos estacionados a las 8:30 horas del 1 de enero y dio positivo penal en el control de alcoholemia (0,82 mg/l en aire aspirado), según el atestado de la policía local de Manresa.

«El Baxi Manresa es un gran club, con una afición increíble. La ciudad y su gente me han recibido con los brazos abiertos (….). Aceptaré las consecuencias de este accidente y las sanciones a las que me tenga que enfrentar», explica en el comunicado el jugador, que no resultó herido en el accidente.



Olumuyiwa, que fue operado de una fascitis plantar a principios de noviembre de 2022 y actualmente es baja por esa lesión, se ha mostrado comprometido a seguir su proceso de recuperación y ha expresado su voluntad de ayudar al equipo desde de la pista lo antes posible: «Tengo ganas de poder compensar lo que ha pasado jugando a baloncesto».

Por su parte, al Baxi Manresa no le va a temblar el pulso. El club ha anunciado que emprenderá medidas disciplinarias contra el jugador, que se accidentó contra dos vehículos estacionados, borracho después de estar de fiesta en Nochevieja. El pívot, que conducía un vehículo del club, chocó con un turismo y una autocaravana que estaban estacionados en la zona y por fortuna solo se registraron daños materiales, aunque el futuro del jugador en el Baxi Manresa parece muy dudoso después de lo ocurrido y «la conducta inaceptable» de Olumuyiwa ante unos hechos»muy graves», dejando caaro que se tomarán «las medidas que hagan falta».