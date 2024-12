El escalofriante parecido de la nueva novia de Oscar Pistorius con la ex pareja que asesinó hace 11 años

La nueva novia de Oscar Pistorius está dando mucho que hablar. Y es que Rita Greyling guarda un inquietante parecido con Reeva Steenkamp, la ex pareja que el ex atleta paralímpico asesinó en 2013 y cuyo crimen le costó pasar nueve años en prisión.

A día de hoy, la figura de Pistorius sigue siendo objeto de polémica tras su liberación bajo libertad condicional en enero de 2024. Ahora, el ex deportista de 37 años sudafricano intenta rehacer su vida mientras sigue resonando el impacto de su trágico pasado, pues la sombra del crimen que cometió aún persiste.

El increíble parecido de la nueva pareja de Pistorius ha generado una gran preocupación en la madre de la víctima, June Steenkamp, quien expresó su consternación en declaraciones al medio británico ‘The Sun’. Y es que la mujer de 78 años no ocultó su preocupación por la nueva pareja del asesino de su hija y lanzó una dura advertencia: «No entiendo cómo ella no ve una señal de alerta en él, porque él no ha perdido su problema de temperamento”.

La madre de la víctima también criticó la gestión de la rehabilitación emocional del ex atleta durante su tiempo en prisión. «Se suponía que debía estar bajo control de la ira cuando estaba en la cárcel, y en un momento le impedí salir porque me molestaba que no estuviera recibiendo tratamiento», aseguró.

Las declaraciones de June reflejan su temor de que Pistorius siga siendo un peligro para la sociedad u otras mujeres que salgan con el ex campeón de los Juegos Paralímpicos. «Estaba furioso y todavía tiene problemas con la ira. Sigue siendo un peligro para las mujeres. Reeva sólo lo conoció durante tres meses, y ella estaba muerta, y él nunca confesó», lamentó June.

La realidad es que ambas mujeres comparten características similares: cabellos rubios, rostros marcados y un físico que remite inevitablemente al pasado. Junto a su marido, June había logrado en dos ocasiones paralizar la liberación de Pistorius, argumentando que aún representaba una amenaza. Sin embargo, le concedieron finalmente la libertad condicional.

Historia de un asesinato

En febrero del 2013, Pistorius disparó cuatro veces a través de la puerta del baño de su vivienda, matando instantáneamente a Reeva. Aunque el campeón paralímpico alegó que confundió a la modelo y abogada con un intruso, el tribunal concluyó que actuó con pleno conocimiento de sus actos.

La familia de Reeva sostuvo desde entonces que el asesinato fue intencionado y fruto de un ataque de ira. Esta tragedia conmocionó en su día al mundo entero, especialmente porque Pistorius, conocido como ‘Blade Runner’ por competir con prótesis en ambas piernas, había sido un símbolo de superación y esperanza en el ámbito deportivo.

Fuentes cercanas al ex deportista indicó al mencionado diario británico que Pistorius está llevando una vida sencilla. «Él está tratando de reconstruir su vida de una manera discreta y evita bares, restaurantes y al público en general. Está volando bajo el radar”, recalcó. Asimismo, Pistorius se ha enfocado en reintegrarse lentamente a la sociedad, apoyándose en sus familiares más cercanos y realizando trabajo voluntario en una iglesia reformada holandesa.