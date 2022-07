Christian Eriksen está muy cerca de fichar por el Manchester United. El futbolista danés habría alcanzado un acuerdo para su fichaje con el club inglés, al que llegaría como agente libre y firmaría un contrato que le vincularía con los de Ten Hag para las próximas tres temporadas. A falta de que se resuelvan los últimos flecos, el acuerdo es un hecho y su llegada podría anunciarse esta semana.

El centrocampista estaba libre después de abandonar el Brentford, club al que llegó a finales del pasado mercado invernal y con el que firmó hasta el final de la presente temporada. Eriksen regresaba a los terrenos de juego de la mano del conjunto inglés después del paro cardíaco en la Eurocopa 2020 celebrada en verano de 2021 por la pandemia.

Tras media campaña en el Brentford donde volvió a demostrar su talento, el ex de Tottenham e Inter comenzará una nueva etapa en los red devils la próxima temporada. El jugador ha comunicado su deseo de recalar en Old Trafford tras no renovar con el Brentford. Tras un periodo de negociaciones, el danés firmará por tres años con el Manchester United a expensas de superar la revisión médica y cerrar los últimos flecos.

Así lo ha informado el periodista de The Athletic, David Ornstein, especialista en el mercado de fichajes. La intención del club inglés es anunciar los fichajes de Tyrell Malacia y Christian Eriksen a lo largo de esta semana. Están trabajando para terminar de cerrar ambas operaciones y preparar los comunicados para informar de las dos nuevas incorporaciones para el cuadro que dirige Ten Hag.

Mientras tanto, el United ha comenzado a rodar este lunes con la ausencia de Cristiano Ronaldo que se ha ausentado de la vuelta a los entrenamientos por motivos personales. El luso estará fuera unos días y aumenta así los rumores sobre su posible marcha del conjunto de Mánchester en la presente ventana de traspasos.