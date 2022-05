Los equipos rusos seguirán fuera de la Euroliga la próxima temporada

Los equipos rusos seguirán fuera de la Euroliga y la Eurocup la próxima temporada. Así lo ha adelantado el directo ejecutivo de la competición, Jordi Bertomeu, durante su comparecencia ante la prensa en Belgrado. La Euroliga planea repartir dos invitaciones de un año para reemplazar a CSKA Moscú y Zenit San Petersburgo.

Equipos rusos

«Todavía tenemos que tomar decisiones sobre equipos rusos en Euroliga y Eurocup, Esperamos que se resuelva pronto porque hay que preparar los calendarios. Puedo anticipar que es difícil que los equipos rusos estén en la competición la próxima temporada. Nuestra intención sería repartir dos invitaciones de un año para sustituir los equipos rusos y mantener el formato de 18 equipos de las tres últimas temporadas. Cuando acabe la Final Four empezamos a preparar la siguiente temporada y normalmente convocamos para finales de junio, pero en la situación actual hay que tomar una decisión cuanto antes. Probablemente haya que invitar a dos nuevos equipos y tenemos que adelantar la decisión en la medida posible».

Situación del CSKA Moscú

«Es una empresa propietaria de la liga y lo seguirá siendo, nada lo impide. Pero su contrato como equipo no puede ejecutarse porque los equipos rusos no pueden jugar. No tenemos un problema con que el CSKA sea propietario de la Euroliga, pero su participación en la competición es imposible por una situación de fuerza mayor. Estas obligaciones contractuales están ahora en suspenso pendientes de cómo evolucione la situación. Nadie sabe cuándo será».

Su futuro en el cargo

«Llevo en el cargo desde julio de 2000. Los clubes son quienes tienen que decidir sobre mí y en el futuro, quién sabe. No sé qué decidirán ni cuándo. Lo importante es que la Euroliga tiene unos cimientos fuertes. Si estoy yo aquí o no es irrelevante».

Futuro de la Euroliga

«En la temporada 2024/25 queremos ver completada la lista de clubes propietarios hasta los 18. Tenemos que trabajar en definir en qué países tenemos mercados estables y podemos hacer creer la base de aficionados. Tenemos a Italia y Reino Unido en el radar. En Francia y Alemania hemos logrado que crezca la base de aficionados. Está claro que hace falta inversiones tanto a nivel de la Euroliga como a nivel de los clubes. Es un proceso que tenemos que poner en marcha cuanto antes».

Posible límite salarial

«Creemos que sería un elemento clave de conseguir la sostenibilidad de los clubes en el futuro. No pueden gastar más dinero del que generan. Hemos mejorado, pero aún no tenemos al 100% de los clubes sostenibles y ese es nuestro objetivo».